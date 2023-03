Peloton zei woensdag dat het voormalig Twitter-directeur Dalana Brand heeft ingehuurd als zijn nieuwe chief people officer, terwijl het fitnessbedrijf zijn transformatie voortzet en probeert terug te keren naar winstgevendheid.

De aanstelling – de tweede benoeming van een directeur in de afgelopen weken via Twitter – completeert het leiderschapsteam dat CEO Barry McCarthy heeft opgebouwd sinds hij het bedrijf afgelopen februari overnam van oprichter John Foley, zei hij in een verklaring.

“Talentdichtheid is een topprioriteit voor mij bij Peloton. De toevoeging van Dalana is het hoogtepunt van die strategie, het afronden en voltooien van het leiderschapsteam”, zei McCarthy. “Terwijl we de transformatie van Peloton voortzetten en naar groei streven, zullen haar visie en leiderschap cruciaal zijn voor ons succes.”

Brand, die voorheen Chief People and Diversity Officer bij Twitter was, nam in november ontslag nadat Elon Musk de socialemediagigant had gekocht, het privé had genomen en zichzelf als CEO had geïnstalleerd, waardoor het bedrijf in beroering kwam.

Ze volgt Leslie Berland op, de voormalige chief marketing officer van Twitter, die half januari dezelfde baan bij Peloton aannam. Ze verliet ook het socialemediabedrijf kort nadat Musk het overnam.

Brand zal een belangrijke rol spelen bij Peloton, aangezien het bedrijf probeert talent te behouden, nieuwe medewerkers aan te trekken en het moreel te stimuleren nadat McCarthy een nieuw tijdperk van fiscale strengheid inluidde bij het eens zo winstgevende bedrijf en meer dan de helft van zijn personeel ontsloeg.

Huidige en voormalige werknemers vertelden eerder aan CNBC dat de overgang soms moeilijk was en dat het moreel fluctueerde.

Peloton is op zoek naar een functie sinds oktober nadat de voormalige chief people officer, Shari Eaton, het bedrijf verliet toen een reeks andere leidinggevenden hun functie ontruimden, waaronder mede-oprichter en voormalig chief legal officer Hisao Kushi en voormalig marketinghoofd Dara Treseder. .

“Ik heb mijn carrière gemaakt door inclusieve werknemerservaringen te bevorderen en leiding te geven met transparantie en verantwoordelijkheid”, zei Brand in een verklaring. “Ik ben verheugd om deel uit te maken van het team van Peloton, terwijl het bedrijf ernaar blijft streven om fitness voor iedereen toegankelijk te maken.”

In een persbericht prees Peloton de “sterke reputatie van Brand voor organisatorische transformatie” in meerdere sectoren. Bij Twitter gaf ze leiding aan het wereldwijde personeelsbestand van het bedrijf en hielp ze de processen te versnellen om de werkplek inclusiever te maken.

Ze was eerder Vice President of Total Rewards voor Electronic Arts en bekleedde senior leidinggevende functies bij Whirlpool Corporation.

Brand begint op 13 maart met de nieuwe baan en rapporteert aan McCarthy.