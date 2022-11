Twitter Blue war das effektivste antikapitalistische Tool aller Zeiten — RT World News

Wenn Sie so etwas wie ich sind, dann hassen Sie Milliardäre. Mehr noch, Sie hassen auch wirklich die Konzerne, die unser tägliches Leben dominieren. Die anhaltende Kontroverse um die Social-Media-Plattform Twitter, insbesondere das inzwischen nicht mehr existierende bezahlte Verifizierungssystem „Blue“, bringt den reichsten Mann der Welt in Verlegenheit und führt dazu, dass große multinationale Unternehmen zig Milliarden an Marktkapitalisierung verlieren.

Ende Oktober schloss der milliardenschwere Tesla-CEO Elon Musk einen 44-Millionen-Dollar-Deal zur Übernahme von Twitter ab. Er hat sofort Tausende von Stellen gestrichen, darunter viele in der Kommunikationsabteilung und in hochrangigen Positionen, die für Vertrauen und Sicherheit zuständig sind. Dann wurde Twitter Blue eingeführt, ein Dienst, der eine offizielle Verifizierung für eine Gebühr von 8 US-Dollar pro Monat bietet. Danach kam es zu Chaos und der Dienst wurde eingestellt.

Um genau zu sein, gaben sich Tonnen von Imitatoren als prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus. Wir haben die gefälschten Berichte von George W. Bush und Tony Blair gesehen, die beklagen, dass sie es versäumen, Iraker zu töten; In der Zwischenzeit hat jemand, der sich als OJ Simpson ausgibt, den Mord gestanden. Aber viel folgenreicher war die Tatsache, dass große Marken imitiert wurden.

Zum Beispiel sagte ein Konto, das behauptete, das Pharmaunternehmen Eli Lilly & Co zu sein, dass das Unternehmen kostenloses Insulin verschenke, und stürzte sofort seine Aktien ab. Ein Konto, das angeblich Lockheed Martin vertritt, sagte auch, dass es Waffenverkäufe an Saudi-Arabien, Israel und die USA wegen Menschenrechtsuntersuchungen stoppe. Als Reaktion auf diese Tweets sah der Waffenlieferant auch einen Krater seiner Aktien.









Die Liste geht weiter. Unternehmen wie Chiquita, American Girl, Roblox, BP und Tesla sowie das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) wurden von Twitter-Nutzern imitiert und machten kontroverse Aussagen. Diese reichten vom Lob der Apartheid in Israel bis hin zur Aussage, ein Obstkonzern habe die brasilianische Regierung gestürzt.

Twitter seinerseits ist in dieser Situation in heißem Wasser. Das ist offensichtlich der Grund, warum es sein Verifizierungssystem ausgesetzt hat, und gleichzeitig hat Elon Musk gesagt, dass das Unternehmen in naher Zukunft bankrott gehen könnte. Zweifellos hat die Social-Media-Plattform seit der Übernahme durch den Tesla-Chef deutlich an Wert verloren, vermutlich in Milliardenhöhe. Die Einführung von Twitter Blue war eine vorhersehbare Katastrophe, die Werbetreibende vor ernsthafte Herausforderungen stellte, weshalb sie von der Social-Media-Plattform abgeprallt sind.

Aber obwohl es wahr ist, dass dies eine sehr unkluge Entscheidung von Musks Seite war, hat er versehentlich die beeindruckendste antikapitalistische Waffe der modernen Geschichte geschaffen, und das alles auf Kosten von 8 Dollar. Jeder, der ein paar Dollar in der Tasche hatte, konnte bis vor wenigen Tagen Milliarden an Wert von einem bösen Unternehmen abziehen, das den Planeten zerstört, die globale Sicherheit bedroht oder an Kriegsverbrechen beteiligt ist. Das ist eine bemerkenswerte Sache.

Zumindest wäre es bemerkenswert gewesen, wenn es in Ruhe gelassen und nicht abgeschaltet worden wäre. Dennoch gab es genug Konten, die durchkamen – mit gleichzeitig einem abgespeckten Vertrauens- und Sicherheitsnetzwerk – was bedeutet, dass Imitatoren immer noch weit verbreitet sind und Fehlinformationen überall sind. Wenn Sie Ihre Chronik laden, werden Sie sicherlich unzählige Beispiele für gefälschte Nachrichten von verifizierten Konten sehen, denen Sie sonst auf den ersten Blick vor der Einführung von Twitter Blue vertrauen würden. Den öffentlichen Platz, wie wir ihn kannten, gibt es nicht mehr – und das könnte die Menschen zu neuen, besseren Plattformen drängen.













Die Vorteile von Twitter sind zahlreich. Es ermöglicht Ihnen, die Nachrichten zu lesen, die durch das direkte Lesen von Nachrichtenagenturen ersetzt werden könnten. Sie können auch die Gedanken der Leute ungefiltert lesen, was die Zahl der Newsletter-Abonnements später steigern könnte. Sie können auch einfach eine Messaging-Plattform wie WhatsApp oder Telegram verwenden, um Personen eine Nachricht zu senden, falls Sie den Vogel dafür verwenden. Oder Sie könnten einfach Ihre Verbindungen zur realen Welt nehmen und soziale Medien ganz ablegen.

Auf jeden Fall sind der kometenhafte Aufstieg der Social-Media-Plattform und das sofortige Tanken, als Elon Musk die Macht übernahm, urkomisch. Der reichste Mann der Welt wurde mit Ei im Gesicht zurückgelassen, nachdem er mit dem Kauf von Twitter fortgefahren war, was etwas war, von dem niemand ernsthaft dachte, dass er das tun wollte. Aber jetzt steckt er mit einer kaputten Bewerbung fest und häuft Schulden an, bis zu dem Punkt, dass das Unternehmen, wie bereits erwähnt, einfach bankrott gehen könnte.

Und die einzigen Opfer in diesem ganzen Skandal neben Musks Ruf waren die Aktienbewertungen einiger heimtückischer Unternehmen, die ehrlich gesagt böse sind. Nochmals, wenn Sie so etwas wie ich sind, dann ist die Nachricht von Twitters Implosion eine gute Nachricht für Sie. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie erkennen, wie unverzeihlich ungleich unsere Gesellschaft ist, und an irgendeine Form von poetischer Gerechtigkeit für die Menschen und Einheiten glauben, die das System aufrechterhalten.