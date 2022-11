Twitter-Anmeldungen auf Allzeithoch – Elon Musk — RT Business News

Neuanmeldungen von Benutzern auf Twitter haben ein „Allzeithoch“, sagte der Besitzer der Social-Media-Plattform, Elon Musk, in einem Tweet am späten Samstag.

Laut Folien aus einem Firmenvortrag er Gesendet online wurden in den sieben Tagen bis zum 16. November durchschnittlich über zwei Millionen Neuanmeldungen pro Tag registriert, was einem Anstieg von 66 % im Vergleich zur gleichen Woche des Vorjahres entspricht.

„Ich denke, ich sehe einen Weg zu Twitter, der in 12 bis 18 Monaten eine Milliarde monatlicher Nutzer überschreiten wird“, sagte Musk am frühen Sonntag in einem weiteren Tweet.

Twitter hat mit dem zu kämpfen, was Musk als „massive Einnahmeeinbußen“ in den letzten Wochen, seit der milliardenschwere Tesla- und SpaceX-Eigentümer die Plattform übernommen hat. Er machte dafür den Verlust von Werbetreibenden verantwortlich, die ihre Twitter-Kampagnen nach Musks Änderungen an der Plattform eingestellt haben.

Anfang dieses Monats entließ Musk die Hälfte der Belegschaft von Twitter, einschließlich der Teams, die für Kommunikation, Inhaltskuratierung sowie Menschenrechte und KI-Ethik verantwortlich waren. Dies, zusammen mit Musks früherer Entscheidung, Benutzern die Verifizierungsfunktion von Twitter in Rechnung zu stellen, löste Bedenken hinsichtlich der Inhaltsmoderation der Plattform und der Verbreitung gefälschter Konten aus und wie sich diese auf das öffentliche Image von Twitter-Werbetreibenden auswirken könnten.









Ein letzte Woche von der gemeinnützigen Überwachungsorganisation Media Matters for America veröffentlichter Bericht behauptet, dass Twitter seit Ende Oktober die Hälfte seiner Top-100-Werbetreibenden verloren hat. Die jetzt aufgelösten Konten brachten der Plattform allein im Jahr 2022 über 750 Millionen US-Dollar ein. Dazu gehören Unternehmen wie General Motors, Mondelez International, Volkswagen, Chevrolet, Ford und Jeep.

Anfang dieser Woche kündigte Musk weitere Änderungen an der Plattform an, von denen die erste ein neues Verifizierungssystem für zahlende Abonnenten war. Anstelle eines blauen Häkchens für alle verifizierten Benutzer wird ein goldenes Häkchen für Firmenkonten und ein graues für Regierungskonten verwendet.

