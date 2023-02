onderschrift wisselen Kai Cenat/YouTube

Internetsensatie Kai Cenat is bijna door een ononderbroken stream van 30 dagen, ook wel een ‘subathon’ genoemd. Dat klopt, 30 dagen achter elkaar, 24/7 – hij streamt zichzelf zelfs terwijl hij slaapt, hoewel hij (gelukkig) buiten de camera is als hij naar de badkamer gaat!

Het is een prestatie die steeds populairder wordt. Kai’s poging heeft veel aandacht getrokken en is geslaagd in zijn doel: hij is nu ’s werelds meest geabonneerde Twitch-streamer, waar hij anderen aanmoedigt om het marathonformaat zelf uit te proberen.

Het non-stop evenement heeft ook het creatieve uithoudingsvermogen van Cenat op de proef gesteld. Tot nu toe heeft hij kijkers meegenomen voor een karateles, yoga, politiehondentraining, hypnose en zelfs een date. Hij verkleedde zich op de nieuwe dag als student van Hogwarts Harry Potter-spel uitgebracht, met speciale effecten en de hulp van enkele vrienden uit Griffoendor om magische inhoud te creëren.

Zijn enorme huis met meerdere verdiepingen is ook opgetuigd met camera’s die hem overal kunnen volgen. Fans kregen schijnbaar een kick van de capriolen van de subathon, aangezien TikTok-clips van de stream duizenden views opleverden.

Het succes van Cenat is ook gekomen ondanks aanvaringen met Twitch-censors. Zijn vierde en laatste schorsing duurde een paar dagen vlak voordat de subathon begon. Het volgde hem terwijl hij eetwaren nam en on-stream flauwviel (de richtlijnen van Twitch verbieden “gevaarlijke consumptie van alcohol of andere stoffen die leiden tot arbeidsongeschiktheid”).

Wie is Kai Cenat?

Kai Cenat groeide op in de Bronx en ging voor het eerst viraal voor video’s die hij als student maakte. Hij streamt games zoals Plicht, NBA2K, Grand Theft Auto En Valorant, en onderscheidt zich met grappen, sketches en sit-downs met speciale gastberoemdheden. Deze omvatten het gooien van water op zijn kamergenoten, koken tijdens colleges, zich voordoen als een Hibachi-chef en een grap genaamd (extreme) ding-dong-ditch.

Beroemdheden als A Boogie, Drake, Ice Spice, Lil Baby, Lil Uzi Vert, NLE Choppa en anderen hebben zich ook bij zijn streams aangesloten. Hij verscheen zelfs in een video met Lil Uzi Vert voor zijn nieuwste hit “I Just Wanna Rock” en nam een ​​nummer op met NLE Choppa getiteld “Bustdown Rollie Avalanche.”

Kai Cenat maakt ook deel uit van AMP (Any Means Possible), een groep jonge mannen van kleur die furore maakt in een vaak door blanken gedomineerde industrie. De zes leden houden zich bezig met verschillende heldendaden, variërend van het hosten van een talentenjacht, het beheren van een boerderij, tot het rappen tijdens hun jaarlijkse AMP-coderingsevenement, tot het naspelen van een Japanse spelshow-uitdaging genaamd ‘stille bibliotheek’. De groep heeft meer dan 2 miljoen YouTube-abonnees, terwijl Cenat zelf meer dan 3 miljoen op YouTube en meer dan 4,5 miljoen volgers op Twitch heeft. Hij won onlangs ook Streamer of the Year bij de YouTube Streamy Awards 2022.

Dankzij zijn subathon heeft Cenat momenteel de titel voor de meeste abonnees op Twitch, met meer dan 200.000 actieve abonnementen die hem financieel ondersteunen. Hij is ook een vaste waarde op TikTok en streeft er zelfs naar om ooit op het witte doek te verschijnen. Dus hoewel de streamingbusiness voortdurend verandert, lijkt Kai Cenat aan de top van zijn spel te staan.

Nick Charles en James Perkins Mastromarino hebben bijgedragen aan dit artikel.