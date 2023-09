Zwischen guter Pappe und Medizinchips: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Unsere Tweets der Woche geben einen kleinen Einblick.

Genießen Sie die besten Familien-Tweets der Woche!

Das Wort für das Wochenende



Jeden Freitag wählen wir auf Twitter die Tweets aus, die uns in der vergangenen Woche beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren oder weil sie Themen angesprochen haben, die uns wichtig sind. Weil das Familienleben Es ist nicht immer nur Sonnenschein und Rosen, wir alle erleben Dinge, auf die wir leicht hätten verzichten können. Aber sie sind mindestens genauso wichtig und sollten auch unsere Aufmerksamkeit erregen. Nur so kann sich etwas verändern und unsere Gesellschaft im Idealfall verbessern. Es lässt sich daher nicht vermeiden, dass hier heitere und ernste Tweets aufeinanderprallen. Es spiegelt wider, was Forrest Gump von seiner Mutter gelernt hat: „Das Leben ist wie eine Schachtel Schokolade, man weiß nie, was man bekommt.“

Vielen Dank für die Anekdoten aus Ihrem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn gerade kein Wochenenddienst ansteht…)! Auf Wunsch eines Fans haben wir habe deine eigene Seite erstelltDort finden Sie auch die alten Tweet-Sammlungen.

Vielen Dank auch für Ihre E-Mails, in denen Sie uns wissen lassen, dass die Tweets der Woche auch für Sie bestimmt sind Wochenende läutet ein! 🥰

„Körperstolze Mütter“ Diese Mütter sind stolz auf ihre Kinder – und ihren Körper

Wenn Sie Dinge erleben, die mehr Platz verdienen als ein eingebetteter Tweet, senden Sie uns bitte eine E-Mail an socialmedia@stern.de. Wenn wir Potenzial in dem Thema sehen, weil es für viele Menschen interessant, inspirierend oder anderweitig wichtig sein könnte, melden wir uns bei Ihnen. Manche Dinge beginnen mit kleinen Beobachtungen und werden erst groß, wenn viele Menschen ein ähnliches Phänomen oder Problem bemerken. Wir freuen uns auf Ihre Inspiration!





Sehen Sie sich das Video an: In den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Mama-Blogger, die den Alltag ihrer Familie teilen. Besonders Kinder stehen hier oft im Fokus. Aber sollten Kinderbilder öffentlich online geteilt werden? Stern sprach mit den Influencern Mirella und Alicia Joe über die Vorteile und Gefahren, Kinder online zu haben.

Ja