Het Hooggerechtshof zal deze week back-to-back mondelinge argumenten horen in twee zaken die de online spraak- en inhoudsmoderatie aanzienlijk zouden kunnen veranderen.

De uitkomst van de pleidooien, gepland voor dinsdag en woensdag, zou kunnen bepalen of technologieplatforms en socialemediabedrijven kunnen worden aangeklaagd voor het aanbevelen van inhoud aan hun gebruikers of voor het ondersteunen van daden van internationaal terrorisme door het hosten van terroristische inhoud. Het markeert de allereerste herziening door het Hof van een hot-button federale wet die websites grotendeels beschermt tegen rechtszaken over door gebruikers gegenereerde inhoud.

De zaken die nauwlettend in de gaten worden gehouden, bekend als Gonzalez v. Google en Twitter v. Taamneh, hebben een aanzienlijk belang voor het bredere internet. Een uitbreiding van het juridische risico van apps en websites voor het hosten of promoten van inhoud kan leiden tot grote veranderingen op sites, waaronder Facebook, Wikipedia en YouTube, om er maar een paar te noemen.

Het proces heeft geleid tot de meest intense retoriek in jaren vanuit de technologiesector over de mogelijke impact op de toekomst van het internet. Amerikaanse wetgevers, maatschappelijke groeperingen en meer dan twee dozijn staten hebben zich ook in het debat gemengd met deponeringen bij het Hof.

De kern van de juridische strijd is Sectie 230 van de Communications Decency Act, een bijna 30 jaar oude federale wet waarvan rechtbanken herhaaldelijk hebben gezegd dat ze brede bescherming bieden aan technologieplatforms, maar die sindsdien onder de loep is genomen naast groeiende kritiek op de inhoud van Big Tech moderatie beslissingen.

De wet heeft critici aan beide kanten van het gangpad. Veel Republikeinse functionarissen beweren dat Sectie 230 sociale-mediaplatforms een vergunning geeft om conservatieve standpunten te censureren. Prominente democraten, waaronder president Joe Biden, hebben betoogd dat artikel 230 verhindert dat techreuzen verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van verkeerde informatie en haatzaaiende uitlatingen.

In de afgelopen jaren hebben sommigen in het Congres aangedrongen op wijzigingen in Sectie 230 die technologieplatforms mogelijk blootstellen aan meer aansprakelijkheid, samen met voorstellen om de Amerikaanse antitrustregels en andere wetsvoorstellen te wijzigen om dominante technologieplatforms in toom te houden. Maar die inspanningen zijn grotendeels tot stilstand gekomen, waardoor het Hooggerechtshof de komende maanden de meest waarschijnlijke bron van verandering blijft in de manier waarop de Verenigde Staten digitale diensten reguleren.

Uitspraken in de zaken worden eind juni verwacht.

De zaak waarbij Google betrokken is, gaat in op de vraag of het kan worden aangeklaagd vanwege de algoritmische promotie van terroristische video’s op zijn platform door zijn dochteronderneming YouTube.

Volgens de aanklagers in de zaak – de familie van Nohemi Gonzalez, die werd gedood bij een ISIS-aanval in Parijs in 2015 – waren de gerichte aanbevelingen van YouTube in strijd met een Amerikaanse antiterrorismewet door kijkers te helpen radicaliseren en het wereldbeeld van ISIS te promoten.

De aantijging is bedoeld om inhoudsaanbevelingen uit te werken, zodat ze geen bescherming krijgen op grond van artikel 230, waardoor technische platforms mogelijk meer aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop ze hun diensten uitvoeren.

Google en andere technologiebedrijven hebben gezegd dat die interpretatie van artikel 230 de juridische risico’s zou vergroten die samenhangen met het rangschikken, sorteren en beheren van online inhoud, een basiskenmerk van het moderne internet. Google heeft beweerd dat websites in een dergelijk scenario op veilig zouden spelen door ofwel veel meer inhoud te verwijderen dan nodig is, ofwel door het modereren van inhoud helemaal op te geven en nog meer schadelijk materiaal op hun platforms toe te staan.

Friend-of-the-court deponeringen door Craigslist, Microsoft, Yelp en anderen hebben gesuggereerd dat de inzet niet beperkt is tot algoritmen en ook van invloed kan zijn op vrijwel alles op internet dat kan worden opgevat als het doen van een aanbeveling. Dat zou kunnen betekenen dat zelfs gemiddelde internetgebruikers die zich vrijwillig aanmelden als moderator op verschillende sites juridische risico’s kunnen lopen, volgens een aanvraag van Reddit en verschillende vrijwillige Reddit-moderators. De democratische senator Ron Wyden uit Oregon en de voormalige republikeinse vertegenwoordiger van Californië, Chris Cox, de oorspronkelijke co-auteurs van sectie 230, voerden voor het Hof aan dat de bedoeling van het Congres bij het aannemen van de wet was om websites een ruime beoordelingsvrijheid te geven om inhoud naar eigen goeddunken te modereren.

De regering-Biden heeft zich ook over de zaak gebogen. In een briefing ingediend in december betoogde het dat artikel 230 Google en YouTube beschermt tegen rechtszaken “wegens het niet verwijderen van inhoud van derden, inclusief de inhoud die het heeft aanbevolen.” Maar, zo betoogde de regering, die bescherming strekt zich niet uit tot de algoritmen van Google, omdat ze de eigen spraak van het bedrijf vertegenwoordigen, niet die van anderen.

De tweede zaak, Twitter v. Taamneh, zal beslissen of sociale-mediabedrijven kunnen worden aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan en aanzetten tot een specifieke daad van internationaal terrorisme wanneer de platforms gebruikersinhoud hebben gehost die algemene steun betuigt aan de groep achter het geweld zonder te verwijzen naar de specifieke terreurdaad in kwestie.

De aanklagers in de zaak – de familie van Nawras Alassaf, die werd gedood bij een ISIS-aanval in Istanbul in 2017 – hebben beweerd dat socialemediabedrijven, waaronder Twitter, ISIS willens en wetens hadden geholpen in strijd met een Amerikaanse antiterrorismewet door een deel van de inhoud van de groep toe te staan om op hun platforms te blijven ondanks beleid dat bedoeld is om dat soort inhoud te beperken.

Twitter heeft gezegd dat het feit dat ISIS toevallig het platform van het bedrijf gebruikte om zichzelf te promoten, niet betekent dat Twitter “wetende” hulp aan de terroristische groepering levert, en dat het bedrijf in ieder geval niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van de antiterreurwet omdat de inhoud in kwestie in de zaak was niet specifiek voor de aanval waarbij Alassaf om het leven kwam. De regering-Biden was het in haar briefing eens met die mening.

Twitter had eerder ook betoogd dat het dankzij artikel 230 immuun was voor de rechtszaak.

Andere technologieplatforms zoals Meta en Google hebben in de zaak aangevoerd dat als het Hof oordeelt dat de technologiebedrijven niet kunnen worden aangeklaagd op grond van de Amerikaanse antiterrorismewetgeving, althans onder deze omstandigheden, het in beide gevallen een debat over Sectie 230 helemaal zou vermijden, omdat de claims in kwestie zouden worden weggegooid.

In de afgelopen jaren hebben verschillende rechters van het Hooggerechtshof echter een actieve interesse getoond in artikel 230 en lijken ze mogelijkheden uit te nodigen om rechtszaken te behandelen. Vorig jaar schreven de rechters van het Hooggerechtshof, Samuel Alito, Clarence Thomas en Neil Gorsuch, dat nieuwe staatswetten, zoals die van Texas, die sociale-mediaplatforms zouden dwingen inhoud te hosten die ze liever zouden verwijderen, vragen van “groot belang” doen rijzen over “de macht van dominante sociale-mediabedrijven om de publieke discussie over de belangrijke kwesties van de dag vorm te geven.”

Er zijn momenteel een aantal verzoekschriften in behandeling waarin het Hof wordt gevraagd de wet van Texas en een soortgelijke wet die door Florida is aangenomen, te herzien. De rechtbank stelde vorige maand een beslissing over het al dan niet behandelen van die zaken uit en vroeg in plaats daarvan de regering-Biden om haar standpunten kenbaar te maken.