De Britse social media-persoonlijkheid Brianna Ghey werd zaterdag doodgestoken aangetroffen in een park

Twee 15-jarigen, een jongen en een meisje, zijn aangeklaagd voor de moord op Brianna Ghey, het 16-jarige Britse transgendermeisje dat zaterdag doodgestoken werd aangetroffen in Linear Park in Culcheth. De Cheshire Constabulary maakte de aanklacht woensdag bekend.

De jongeren werden zondag gearresteerd en blijven anoniem, hoewel de vrouwelijke verdachte naar verluidt uit Warrington komt en de man in Leigh woont. De politie benadrukte dat “er mag geen rapportage, commentaar of het delen van informatie online zijn die op enigerlei wijze kan benadelen” de “eerlijk proces” waar ze recht op hebben.

Terwijl Detective Chief Superintendent Mike Evans verslaggevers zondag vertelde dat de aanval op Ghey was “gericht” en dat onderzoekers de hoek van haatmisdrijven onderzochten, verduidelijkte hij dat “Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de omstandigheden rond Brianna’s dood haatgerelateerd zijn.” Het is niet bekend of de twee verdachten Ghey kenden.









Hulpdiensten werden zaterdagmiddag naar Linear Park geroepen toen voorbijgangers het lichaam van Ghey met meerdere steekwonden ontdekten op een voetpad in de voormalige spoorwegovergang. Ze werd ter plekke dood verklaard, aldus de politie.

De moord op de tiener heeft internationale aandacht getrokken, met wakes bij kaarslicht in het hele VK in de dagen na haar dood. De politie heeft iedereen die informatie heeft, met name camerabeelden en dashcambeelden uit de omgeving, gevraagd zich te melden.

Ghey plaatste dans- en lipsynchronisatievideo’s op haar TikTok en Instagram, waar ze naar verluidt duizenden volgers had. Een ouder van een van Ghey’s klasgenootjes vertelde aan de Daily Mail dat de overledene was “gepest vanwege haar seksualiteit” En “Zelfs gesproken over het beëindigen van alles,” uitleggen dat Ghey was “Verwoest door het voortdurende misbruik” en dat haar vader had geprobeerd veiligheidsproblemen bij haar school aan de orde te stellen, maar werd afgewezen.