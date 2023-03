“Het programma houdt in dat we kijken hoe Oekraïense piloten hun missie plannen en uitvoeren in vluchtsimulatoren om te bepalen hoe we de Oekraïense luchtmacht beter kunnen adviseren”, aldus de Amerikaanse functionaris.

Een ambtenaar van het ministerie van Defensie en een andere persoon die bekend is met het programma, zeiden dat het doel is om te evalueren hoe lang het Oekraïense piloten zal kosten om te leren vliegen met moderne jachtvliegtuigen, inclusief F-16’s. Het programma zou eind vorig jaar beginnen, maar liep vertraging op, zeiden de mensen.

De piloten zijn een week op de basis en blijven nog zeker een week. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Het nieuws, voor het eerst gerapporteerd door NBC News, komt als topambtenaren van de Biden-regering herhaaldelijk het idee afwijzen om de jets binnenkort te sturen.

“F-16’s zijn een vraag voor later”, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan tijdens een recent interview op CNN’s “State of the Union”. “En daarom zei president Biden dat hij daar voorlopig niet mee verder gaat.”

Colin Kahl, de hoogste beleidsfunctionaris van het Pentagon, vertelde vorige week aan het House Armed Services Committee dat de VS nog niet zijn begonnen met het trainen van Oekraïners op F-16’s en dat de tijdlijn voor het afleveren van het vliegtuig wordt geschat op 18 maanden.

“Aangezien we niet de beslissing hebben genomen om F-16’s te leveren en onze bondgenoten en partners ook niet hebben, heeft het geen zin om ze te gaan trainen op een systeem dat ze misschien nooit zullen krijgen”, zei Kahl.

Het besluit om Oekraïense piloten voor een beoordeling naar de VS te halen, verandert niets aan het denken over het al dan niet leveren van F-16’s aan Kiev, zei de Amerikaanse functionaris.