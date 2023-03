Beide gevallen worden volgens de gouverneur gemeld in de Russische Republiek Tsjoevasjië

Twee mensen hebben de gevaarlijke bacteriële infectie Anthrax opgelopen in de Russische Republiek Tsjoevasjië, ongeveer 700 kilometer ten oosten van Moskou, zo werd woensdag aangekondigd.

De gouverneur van de republiek, Oleg Nikolaev, bracht het nieuws op Telegram door dat de patiënten met bevestigde diagnoses in het ziekenhuis zijn opgenomen en momenteel de nodige behandeling krijgen.

De verantwoordelijke medici beschrijven de toestand van de twee besmette personen als “gematigd,” zei Nikolaev, eraan toevoegend dat hun leven buiten gevaar was.

Alle personen die contact hebben gehad met de Anthrax-patiënten zijn ook onder medisch toezicht geplaatst en preventief behandeld, meldde de gouverneur ook.

De dienst voor de bescherming van consumentenrechten van Tsjoevasjië, de veterinaire dienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land werken samen om de verdere verspreiding van de infectie te voorkomen, schreef hij.

“Het belangrijkste doel is om de veiligheid van de inwoners van onze regio te waarborgen, en dat zal worden bereikt”, verzekerde hij Telegram-lezers.









De Tsjoevasjische Republiek, met een bevolking van 1,2 miljoen, ligt in het centrale deel van Europees Rusland aan de oevers van de Wolga. De afstand tussen de regionale hoofdstad Cheboksary en Moskou is ongeveer 700 kilometer (ongeveer 435 mijl).

Het laatste geval van miltvuur, ook wel ‘Siberische pest’ genoemd, werd in juni 2022 in Rusland gemeld in de zuidelijke regio Stavropol. De verspreiding van de infectie werd snel ingedamd door de lokale autoriteiten.

Miltvuur is een ernstige besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de Bacillus anthracis-bacterie, die soms voorkomt in landelijke gebieden en meestal vee aantast. Mensen kunnen het van dieren krijgen, meestal van geïnfecteerde karkassen, maar ook van wol, haar en huiden.

De ziekte kan voorkomen in de huid, longen en darmen. Respiratoire miltvuur is het gevaarlijkst, met een sterftecijfer van 50% tot 80%, zelfs met behandeling, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De meest voorkomende is echter de huidvorm van de ziekte, die zonder behandeling dodelijk is in minder dan 24% van de gevallen.

Honderdduizenden mensen stierven aan miltvuur vóór de wetenschappelijke vooruitgang van de 20e eeuw, maar het aantal gevallen is sterk verminderd door het gebruik van antibiotica om patiënten te behandelen en door de vaccinatie van dieren.