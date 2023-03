De verdachten van de moord op een 12-jarig meisje in de Siegerland-regio Freudenberg zijn meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd, meldden Duitse media dinsdag.

Het meisje verdween zaterdagavond op weg naar huis van het huis van een vriend. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden bij een fietspad op de grens van de deelstaat Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen.

Duitse media meldden dinsdag dat de verdachten twee meisjes zijn, een van 12 jaar en de andere van 13 jaar.

De autoriteiten houden later op dinsdag een persconferentie in Koblenz om meer details over de misdaad te onthullen.

rt/rc (dpa, AFP)