Twee lichamen in het huis van East Side houden verband met moorden en het neerschieten van agenten in Austin, zegt de politie

SAN ANTONIO – De lichamen van twee mensen zijn dinsdagavond gevonden in een huis in het noordoosten van Bexar County, en een man die mogelijk verdacht is van de moorden werd in Austin gearresteerd in verband met drie schietpartijen daar, zei sheriff Javier Salazar.

Bij een van de schietpartijen raakte een Austin ISD-politieagent gewond.

Wetshandhavingsautoriteiten in Austin namen contact op met BCSO om de dienst te waarschuwen dat de verdachte van de schietpartij, een man van in de dertig, banden had met een huis in blok 6000 van Port Royal in de Mission Hill-gemeenschap nabij Kirby. Salazar zei dat de slachtoffers bekend waren in de gemeenschap.

Salazar zei dat een man en een vrouw van in de vijftig in een slaapkamer werden gevonden. Hij wist niet meteen hoe ze werden vermoord, maar zei dat de manier waarop ze werden vermoord gewelddadig was. Salazar kende de relatie tussen het echtpaar en de man die in Austin werd gearresteerd niet.

De sheriff zei dat de moorden in het huis plaatsvonden vóór het drietal schietpartijen in Austin.

Salazar zei dat de wetshandhavingsautoriteiten in Austin niet veel details verstrekten over de verdachte van de schietpartij.

