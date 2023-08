20:15 Uhr, ZDF, in Wahrheit: blind vor Liebe, Drama

Unter dem Baumwipfelpfad innerhalb der Saarschleife wird die Leiche der jungen Putzfrau Camille Bartell (Lara Marian) gefunden. Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihr Kollege Freddy Breyer (Robin Sondermann) verdächtigen schnell ihren Ehemann Eric Bartell (Nico Rogner), der offenbar etwas zu verbergen scheint. Im Laufe der Ermittlungen kommen sich Judith und ihre Mutter Karen Mohn (Steffi Kühnert), die Camille vom Putzen kannte, unerwartet nahe.

20:15 Uhr, Sat.1, Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter, Dokumentation

20 Jahre nach dem Riesenerfolg der „Harry Potter“-Reihe blicken die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson sowie weitere Darsteller aus allen acht Filmen auf ihre Zusammenarbeit zurück. Sie nehmen die Fans mit auf eine magische Zeitreise durch die Welt des kleinen Zauberers.

20:15 Uhr, VOX, Wir kaufen einen Zoo, Familiendrama

Nach dem Tod seiner Frau will Benjamin Mee (Matt Damon) neu anfangen: Der Journalist sucht ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder Rosie (Maggie Elizabeth Jones) und Dylan (Colin Ford) – und findet einen ganzen Zoo ! Er kauft den abrissbedürftigen Tierpark und räumt das Gelände auf. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson), die Gefallen an Benjamin gefunden hat. Um nicht bankrott zu gehen, müssen sie so schnell wie möglich eröffnen. Leichter gesagt als getan.

20:15 Uhr, ProSieben, Duell um die Welt – das Beste aus den Elementen. Teil 1: Luft, Show

Luft! Im „Duell um die Welt“ werden Joko, Klaas und ihre Promi-Teams voller Ehrfurcht den vier Elementen der Natur ausgesetzt. Klaas wandert den gefährlichsten Wanderweg Chinas, Joko weint Tränen auf einer österreichischen Bergwand, Johannes B. Kerner bügelt den höchsten Schornstein Europas und natürlich schnappt Klaas nach „Luft“! beim Eistauchen in Finnland. Joko & Klaas präsentieren ihre Highlights der Elemente. Für wen ging es bisher im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus?

20:15 Uhr, RTL, Big Bounce – Die Trampolinshow, Sportshow

Zwei Athleten im Alter zwischen neun und 61 Jahren treten im ersten Teil des komplett erneuerten Duellparcours gegeneinander an. Wer als Erster die Ziellinie überquert, qualifiziert sich für den nächsten Lauf. Der Verlierer wird sofort eliminiert. Die Gewinner begeben sich auf den Taktikparcours, ein kleines Rätsel, das innerhalb von 60 Sekunden durch geschickte Sprünge gelöst werden muss.