20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Der kleine Bruder, Krimi

Bei einer Schießerei an einer Bezirksschule in Wilhelmsburg kommt der Schütze Rocco Burhan (Marco Valero) unter mysteriösen Umständen ums Leben. Helen Dorn (Anna Loos) sucht nach dem Täter und den Hintergründen. Es dringt tief in die unübersichtliche und aufgeheizte Atmosphäre auf der Südseite der Elbe ein. Skepsis gegenüber der Polizei, Wut über die Lebensumstände und fatale persönliche Verstrickungen der Beteiligten machen es Helen nahezu unmöglich, weiterzukommen.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom 2023 – Alles funkelt! Alles glänzt!, zeigen

Zwei Jahre nach dem letzten „Schlagerbooom“ ist es endlich wieder soweit: Der „Schlagerbooom 2023“ startet mit Eurovisions-Fanfare und viel Feuerwerk! Dortmunds legendäre Westfalenhalle verwandelt sich in ein riesiges Lichtermeer – unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ Florian Silbereisen präsentiert die Hitshow des Jahres zum Mitsingen und Feiern.

20:15 Uhr, VOX, Jason Bourne, Actionthriller

Zwölf Jahre nach der Operation Blackbriar hat Jason Bourne (Matt Damon) endlich sein Gedächtnis wiedererlangt und verdient Geld mit illegalen Faustkämpfen. Bournes alte Verbündete Nicky Parsons (Julia Stiles) wird von der CIA verfolgt, seit sie in den zentralen Server der Agentur eingebrochen ist. Nicky tut sich erneut mit Jason Bourne zusammen. Sie entdecken, dass nicht nur die CIA hinter ihr her ist, sondern dass auch ein Auftragsmörder angeheuert wurde, um sie zu töten.

20:15 Uhr, RTL, RTL-Wasserspiele, Gameshow

Splish Splash! Auch in diesem Jahr heißt es wieder für acht mutige Promis: Schlüpfen Sie in die Badesachen und ab ins wilde Wasser. Diesmal findet der verrückte Wasserwettbewerb auf der kanarischen Trauminsel Teneriffa im Siam Park statt. Inmitten dieser spektakulären Kulisse müssen sich die Kandidaten in acht Spielen gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Wer wird König oder Königin der „RTL Wasserspiele“ sein und am Ende den großen Pokal gewinnen?

20:15 Uhr, ONE, The Irish Crime: Moon over Galway, Krimi

Die Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) wird mitten in der Nacht zu einem Notfall gerufen: Eine junge Frau droht, sich aus einem Hochhaus in den Tod zu stürzen. Cathrin kennt die verstörte Frau: Moon Flynn (Serena Kennedy) war vor einigen Jahren wegen einer Borderline-Störung bei Cathrin in Therapie, die sie jedoch vorzeitig abbrach. Cathrin kann Moon aufhalten, doch sie kommt zu spät, um Moons Liebhaber Colin (Darragh O’Toole) zu retten, der vom Dach des Wolkenkratzers fällt. Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) bezweifelt, dass es sich um Selbstmord handelte.