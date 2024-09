Emotionaler Ausnahmezustand für TV-Star Detlef Steves („Hot oder Schrott – Die Allestester“): Nach langer Wartezeit zieht heute ein betagter Straßenhund aus Rumänien bei ihm und seiner Frau Nicole ein: der 14-jährige Chihuahua-Mischling „Opi“. Die TV-Zuschauer sind in der aktuellen Folge von „Die Unvermittelbaren – Mit Martin Rütter“ (sonntags, 15:55 Uhr, RTL) bei dem spannenden Ereignis dabei.

Martin Rütter stattet „Opi" in Moers einen Hausbesuch ab.

Das Paar hat bereits „eine kleine Rentnerbande“ zuhause in Moers, bestehend aus Ersthund Kai Uwe, einer 14-jährigen Englischen Bulldogge und Chihuahua Minki (11). „Tierschutz ist uns ein großes Anliegen geworden. Früher haben wir da immer weggeschaut, das gebe ich zu“, gesteht der TV-Promi. Durch die Freundschaft mit „Hundeexperte“ Martin Rütter lernte er auch die Tierschützerin Anja Plötze kennen, die mit ihrem Verein „Notfellchen Rumänien“ seit Jahren Straßenhunde rettet und ihnen ein liebevolles Zuhause vermittelt.

Martin Rütter: „Es gibt immer noch Momente, in denen ich weine“

Detlef Steves hat Angst, dass „Opa" von Stammhund Kai Uwe angegriffen wird.

Detlef Steves war schockiert über seine Liebste, als er Bilder des 14-jährigen „Opas“, der damals noch „Fips“ hieß, sah. „Ich fand ihn echt cool“, erinnert er sich, „so ein kleiner, klappriger Kerl. Ausgesetzt, von einem Auto angefahren“, erzählt er die Leidensgeschichte des Hunde-Seniors, wobei ihm die Tränen in die Augen schießen.

Auch Martin Rütter gibt zu: „Ich engagiere mich jetzt seit 30 Jahren im Tierschutz, aber es gibt immer noch Momente, in denen ich weine, weil ich finde, was da passiert, ist so furchtbar. Aber natürlich ist es auch ein Ansporn zu sagen: Wenn ich es nicht tue, wer macht es dann?“, sagt der 50-Jährige, der nun in der dritten Staffel von „The Unplaceables“ Hunde vorstellt, die keiner haben will.

„Deffi“ befürchtet ungleichen Hundekampf

Der Hunde-Senior aus Rumänien ist 14 Jahre alt.

Dann ist es soweit: Mitten in der Nacht fahren Detlef, sein bester Freund Andreas und Hundetrainerin Ellen Marques zum Treffpunkt, um den Hundetransport aus Rumänien in Empfang zu nehmen. „Er ist so süß!“, ist „Deffi“ völlig außer sich, als er „Opa“ das erste Mal im Arm hält. Auch Trainerin Ellen strahlt: „Nächster Halt: Happy End!“

Doch zu Hause sind Ersthund Kai Uwe und „Prinzessin“ Minki noch äußerst skeptisch gegenüber dem Neuzugang auf vier Pfoten. Detlef Steves macht sich Sorgen. Was, wenn seine alte Bulldogge den Hundeopa nicht mag und ihn womöglich angreift? Martin Rütter warnt: „Wenn ein Hund in Kai Uwes Gewichtsklasse dreimal auf den Opa springt, dann haben wir ein echtes Problem.“

„Hör auf, ich bin total gestresst“

Damit die Rudelzusammenführung klappt, kommt Martin Rütter zehn Tage nach dem Einzug von „Opa“ nach Moers. Ihm fällt sofort auf, wie angestrengt „Deffi“ wirkt. „Hör auf, ich bin total gestresst: viereinhalb Kilo gegen 30 Kilo, Kai Uwe kommuniziert leider sehr körperlich“, beschreibt er seine Angst, Kai Uwe könnte den deutlich kleineren „Opa“ platt machen. Einmal hat die Bulldogge schon eine Bell-Attacke auf den Neuankömmling gestartet: „Opa hat gequiekt“, sagt Detlev alarmiert. Martin Rütter beruhigt seinen Freund allerdings: Totale Feindseligkeit könne er jetzt nicht erkennen.

Der Tipp des „Hundeexperten“: Wenn Kai Uwe müde ist und döst, sollte „Opa“ herbeigeholt werden. „Meine Prognose ist, dass wir dann bessere Chancen haben, dass alles glatt läuft“, sagt er. Doch Detlef traut sich kaum, seinen Platz auf der Couch aufzugeben, weil er Angst hat, dass Kai Uwe gleich über „Opa“ herfällt. Martin Rütter gibt jedoch Entwarnung: „Jetzt atmen wir alle erst einmal tief durch. Noch ist nichts los, bleibt cool!“, sagt er. Doch wider Erwarten droht die Situation zwischen der „Rentnerbande“ erneut zu eskalieren, wie die Vorschau auf die nächste Folge von „Die Unplatzierbaren“ verrät. (tsch)