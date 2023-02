Vóór Issa en Molly waren er Joan en Toni.

Hoewel Vriendinnen ging in première 22 jaar geledenelke kijker – hoe jong je ook echt was – kan zich nog herinneren waar ze waren toen Joan en Toni’s vriendschap vlak voor Toni’s huwelijk op hartverscheurende wijze uiteenviel.

Maar voor dat moment (en daarna) keken we gretig toe hoe Joan (Tracee Ellis Ross) en Ton (Jill-Marie Jones)—samen met Lynn (Perzië wit) en maya (Gouden beken) – veroverden de wereld stormenderhand als vier zwarte professionals van begin dertig die door het leven, de liefde en alles daartussenin navigeerden.

Vriendinnen, die tot 2008 acht seizoenen liep, hielp in de vroege jaren de toon te zetten voor vertegenwoordiging van zwarte vrouwen op het kleine scherm. Laten we echter niet vergeten dat shows leuk vinden Een andere wereld (wie wilde niet Whitley Gilbert zijn die op een gegeven moment over de campus marcheerde?) en Alleenstaand wonen maakte ook de weg vrij voor het vieren van de nuances van vriendschap tussen zwarte vrouwen in de vroege jaren ’90.