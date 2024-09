Met films, series, documentatie en quizshows – ook de tv-shows en de video’s maken deel uit van het verhaal. Einschalten staan ​​om 20:15 uur voor iedereen klaar, daarna sturen wij je de Highlights voor Primetime. Was het welkom van ARD, ZDF, Pro Sieben, RTL en Co.? Deze overzichten vindt u hier.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

TV-programma hier: Das läuft um 20.15 Uhr am Montag, 30.9.2024

Dit is privé en besloten tv-uitzendingen tijdens Primetime om 20:15 uur op het programma:

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Was het Primetime?

De Primetime-weergave van het hoofdkwartier in een klassieke Fernsehen. Het is een kwestie van tijd, die een stap verder gaat dan dat. Voor Sender en Werbetreibende biedt de Primetime de belangrijkste tijd. In Duitsland worden uitzendingen die om 20.15 uur beginnen, uitgezonden als Primetime Highlights, met begrip van de media om 20.15 uur vanaf 23.00 uur

Primetime in Duitsland – om 20:15 uur?

In Duitsland kun je een tweede keer komen, wij zijn dan om 20.15 uur als prime time beschikbaar. Basis hiervoor is dat de “Tagesschau”, die verkrijgbaar is op de Zendplaats, tot 70 jaar meegaat van 20.00 uur tot 20.15 uur. Onze jonge kinderen en hun kinderen hebben het naar hun zin, dus om 20.15 uur gaan ze op pad. Sindsdien zien we je snel in het Publikum der „Tagesschau“.

Primetime in Hörfunk

De dagelijkse tijd wordt op de radio uitgezonden als „Drivetime“ tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur. Het is belangrijk dat u uw tijd vooral besteedt aan Pendlerinnen en Pendler, die graag met u samenwerken na uw huis sinds – traditie in de auto, zoals de naam zegt. In de sogenannten Overdag wordt nu een kleiner deel van de kinderen en hun verzorging verzorgd.