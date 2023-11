TV-legende heeft een geweldige prestatie in de show

Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert en Frank Elstner modereerden alles in „Wetten, dass..?“.Afbeelding: dpa / Hartmut Reeh

Prominent

Voor alle fans van „Wetten, dass..?“ is 25 november een tot nadenken stemmende Tag, denn Thomas Gottschalk voor een letztes Mal tijdens de Kult-Show. Over het algemeen is het gezelschap op de bank natuurlijk trots: Helene Fischer en Shirin David zijn daarentegen welkom als prominente gasten.

Nu Wolfgang Lippert rapporteert, is er nu een nieuwe moderator van de formaten. Er is ook een Frage, met de Abgang Gottschalks zugleich auch „Wetten, dass..?“ ben Ende ist.

„Wetten, kerel…?“ – Legendehoed Zweifel

Het is natuurlijk nog geen beslissing, maar het is belangrijk om te weten dat „Wetten, dass..?“ Na 25 december, weitergeht. Een scheiding kan door de ZDF worden veroorzaakt door een späteren tijdspunt. Sindsdien zijn er niet veel fans meer geweest, dat is het einde van de uitzending, dus wat maakt het uit.

Wolfgang Lippert, die de show tussen 1992 en 1993 bijwoonde, kon het evenement niet bijwonen. Auf Nachfrage von „Bunte“ erklärt der 71-Jährige:

„Ik zou voorzichtiger zijn met de weersvoorspelling, maar het zou een goed idee zijn om ons een bericht te sturen, wat dan nog een probleem zou zijn voor degenen die dat willen.“

Wolfgang Lippert wil eindigen met „Wetten, dass..?“ – En hij houdt niet van wetten.Afbeelding: IMAGO/STAR-MEDIA

Damit speelt Lippert darauf an, dass „Wetten, dass..?“ 2014 was een goede ervaring, waarna de show met Markus Lanz zeer kritisch was. In november 2021 zond de ZDF zijn uitzending uit met Thomas Gottschalk zurück, aangezien het een aflevering voor het jaar zal zijn.

Entscheidung um Michelle Hunziker gevallen

Michelle Hunziker was voor Gottschalks aanwezig als gast. Als de oorlog vóór de Sendung-oorlog onduidelijk is, is het deel van de show een feit. Nun steht fest: Sie kommt nicht.

Böses Blut gibt is zwischen ihr en Thomas Gottschalk op de keinesweg. De informatie in het „Bild“ is op deze functietechnische manier de moderator en kan tijdens de Primetime-periode op dezelfde dag staan.

„Wetten, kerel…?“ op 25 november kwam Michelle Hunziker naar de Bühne.Afbeelding: IMAGO/STAR-MEDIA

Zum Ausgleich ist die een of andere beschrijving bij Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“ – Verzenden die niet is uitgesteld. Wolfgang Lippert is krachtig in „Bunte“ jedenfalls eine Andeutung: „Ik ben er volledig bij betrokken en ben als gevolg hiervan betrokken geweest bij een bijzondere constructie. Maar dat is geen geheim.“

Voor de muzikale programma’s georganiseerd door Helene Fischer en Shirin David (beiden hebben een Duett zum Besten) de Britse band Take That en Superstar Cher. In de „Supernasen“-podcast met Mike Krüger had hij grote kennis over zijn werk, wat betekent dat enkele Amerikaanse beloften zijn geboren. Der Grund: het Thanksgiving-feest. Um die Zeitraum is een wollen film van Stars nicht reis, vermutet der Entertainer.