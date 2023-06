Dienstag, 20.06.2023, 03:38

Frontmann Lindemann wird derzeit von mehreren Frauen vorgeworfen, er habe sich systematisch an weibliche Fans verfüttern lassen. Zu diesem Zweck wurden die Damen in der sogenannten „Row Zero“, also zwischen Bühne und Publikumsbereich, geparkt.

Die Feministin und Journalistin Stefanie Lohaus sagt, die „unglaublich intensive Berichterstattung“ habe sie von Lindemanns Schuld „überzeugt“. Lohaus leitet das Projekt „Gemeinsam gegen Sexismus“. Sie erklärt: „Als Journalistin weiß ich, wie sorgfältig Journalisten arbeiten.“ Mittlerweile ist von einem Dutzend Fällen die Rede. „Es gibt keinen Grund, warum Frauen so an die Öffentlichkeit gehen.“ Schließlich sei die rechtliche Gefahr der Verleumdung für die Frauen hoch und das Thema sei auch „beschämt“.

Auch Rita Süssmuth (CDU) ist im Studio. Sie erzählt, wie Bundeskanzler Helmut Kohl sie von der Bundesfamilienministerin zur Bundestagspräsidentin beförderte. „Ich war zutiefst traurig. Ich hatte ein gutes Team und Heiner Geißler, der mich beschützt hat“, schildert sie die damaligen Umstände. Bundeskanzler Kohl war offenbar von der vielleicht sichtbarsten Feministin des Landes enttäuscht und wollte sie raus der Regierung.

„Ich habe ein Bewusstsein geschaffen“, erklärt Süssmuth. „Unsere Aufgabe ist nicht der Kampf der Geschlechter. Wir müssen gemeinsam aus der schwierigen Situation herauskommen.“

Sieben Prozent weniger Lohn als der Mann

Von Rammstein über Rita Süssmuth bis hin zur Frauenquote. Auch dieser Sprung gelingt in der „Hart aber fair“-Runde: „Die Quote ist grundsätzlich unfair und diskriminierend“, sagt SZ-Magazin-Redakteur Haberl. Denkbar ist zum Beispiel, dass eine Frau ohne Kinder, die in einer Villa am Starnberger See lebt, einem Mann mit vier Kindern und Migrationshintergrund vorgezogen wird.