TV-Kolumne „hart aber fair“: „Menschenrechte stehen über Kultur“

Fifa-Chef Gianni Infantino sagte zur WM in Katar, man wolle dem Rest der Welt keine „Lektionen erteilen“. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sagt jedoch, man müsse andere Kulturen akzeptieren – nicht aber die Verletzung von Menschenrechten.

Dieser Montag ist nicht nur Plasbergs letzter Arbeitstag, sondern auch der letzte Tag des „großen Bashings gegen Katar“, wenn man Sportfunktionär Willie Lemke glauben darf. Denn ab morgen werde nur noch über Fußball gesprochen – und nicht mehr über den umstrittenen Gastgeber der WM 2022. Und das ist gut so. Zum Teil, so Lemke, „war es nicht fair, wie wir mit den Menschen in Katar umgegangen sind“.

Die mit öligen Milliarden erkaufte Fußballweltmeisterschaft im Nicht-Fußballland Katar sei zumindest „die umstrittenste WM aller Zeiten“, urteilt Steffen Simon, Mediendirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Ob sich das Land unter den kritischen Augen der (westlichen) Weltbevölkerung verändern wird, lässt sich noch nicht sagen. Eines sei aber schon jetzt klar: „Katar hat den Fußball verändert.“ Wie moralisch muss Fußball sein? Mit Katar hat der Fußball, wenn man so will, neue Höhen erreicht. Einst als schönste (oder sogar zweitschönste) Nebensache bezeichnet, stehen plötzlich nicht nur Menschen aus verschiedenen Ländern auf dem Feld, sondern auch Themen wie Kultur, Ethik und Werte. Überfordert das den Sport – einschließlich aller, die ihn praktizieren, unterstützen und fördern?

Thomas Hitzlsperger, selbst ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler, ist überwältigt: „Sie werden Dinge gefragt, auf die sie einfach keine Antwort haben.“ Und sie sind manchmal genervt, weil sie nur eines wollen: Ball spielen. Von dieser Haltung hatte Fifa-Boss Gianni Infantino im Vorfeld Absolution erteilt und in einem Brief an WM-Teilnehmer betont, die Fifa versuche, „alle Meinungen und Überzeugungen zu respektieren, ohne dem Rest der Welt moralische Lehren zu erteilen“. . Nancy Faeser hat noch keine festen Reisepläne Innenministerin Nancy Faeser, digital mit der Plasberg-Montagsrunde zugeschaltet, weiß an diesem Montag noch nicht, ob sie nach Katar reisen wird. Viel wichtiger als das, was in den Stadien und nach dem Turnier passiert: Wie entwickeln sich die Arbeitsbedingungen, was passiert mit den inzwischen gegründeten Gewerkschaften und wird tatsächlich ein Entschädigungsfonds eingerichtet? All das wären Themen, die sie am Rande diskutieren möchte. Wenn es dazu keine Möglichkeit gibt, bleibt sie lieber in Berlin.

„Ich wünschte, du würdest nicht zu dieser WM gehen“, sagt Ex-Fußballprofi Tuğba Tekkal. „Bitte, liebe Frau Faeser, kommen Sie, gehen Sie nach Katar“, fordert Willi Lemke. Denn das Team würde sich darüber freuen. Und weil ein Boykott nichts ändert, würde er nur zur Isolation führen. Menschenrechte sind keine kulturelle Besonderheit Nach fast drei Jahren Pandemie und fast einem Jahr Krieg in der Ukraine haben sich die Deutschen ein paar unbeschwerte Wochen Fußballspaß verdient, findet Lemke: „Der Sport soll die Menschen zusammenbringen und nicht spalten.“ Lemke verspricht, sofort mit gutem Beispiel voranzugehen Tüte finanzielle Hilfe für die Familie eines in Katar verstorbenen nepalesischen Arbeiters, den Thomas Hitzlsperger in der ARD-Dokumentation „Katar – warum nur?“ besuchte.

Hitzlsperger, der sich 2014 selbst als schwul geoutet hatte, war entsetzt: „Leider sagt er etwas, was andere immer noch denken.“ Die Kultur anderer Völker zu respektieren, hat nichts damit zu tun, dass man es hinnehmen muss, wenn anderswo Menschenrechte mit Füßen getreten werden: „Menschenrechte stehen über Kultur.“ Hier Benzin, dort Gastarbeiter: Die Doppelmoral der Deutschen Andererseits scheinen die Menschenrechte für die Deutschen und ihre politischen und wirtschaftlichen Führer weniger Priorität gehabt zu haben, wenn es um Energiepartnerschaften und andere wirtschaftliche Kooperationen geht. Die Frage der Moral wird schnell zur Doppelmoral, wie Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani einmal selbstgefällig anmerkte. „Zeigt Sport Moral, die wir uns mit Benzin nicht leisten können?“ fragt Plasberg spitz. Dazwischen macht Hitzlsperger einen durchaus charmanten Vorschlag, wie sich der eher kleine Kreis moralisch wertvoller und zugleich finanzstarker WM-Gastgeberländer erweitern lässt, ohne gleich die Moral über Bord zu werfen oder alternativ in den Wüstensand zu werfen: indem man die Geld aus der Gleichung und das Turnier neu erfunden. Weniger Gigantismus, mehr Fußballkultur: Auch das könnte die WM als sportliches Großereignis den Menschen näher bringen. Wer schaut die WM 2022? Die große Frage für 2022 lautet also: Zuschauen oder nicht zuschauen, wenn Deutschland am 23. November das erste Spiel spielt? Für Tuğba Tekkal ist schon jetzt klar, dass sie nicht zuschauen wird – auch wenn die deutsche Nationalmannschaft ins Finale einzieht. Wenn auch Sportkneipen die Fernseher nicht anmachen, wenn Fußballvereine und Fans die WM boykottieren: „Genau so ein Boykott ist nötig“, findet sie. Frank Plasberg hat nun zumindest theoretisch viel Zeit, um jedes Spiel dieser WM live zu verfolgen: Nach fast 22 Jahren als „hart aber fairer“ Moderator geht der 65-Jährige nun in den Ruhestand. Etwas melancholisch sieht er aus, als seine letzte Runde zu Ende geht und er nicht nur Blumen, sondern auch Standing Ovations von Mitarbeitern und Publikum bekommt. In einer leicht zitternden Abschiedsrede zitiert Plasberg den Rat eines Professors, den er selbst zu Beginn des Ruhestands erhalten hat: „Tragen Sie immer helle Kleidung und riechen Sie gut.“ Doch trotz aller Emotionen sagt Plasberg auch: „Es ist ein schöner Tag für mich“. Dann übergibt er an die „Tagesthemen“. Wie immer.

Hier verabschiedet sich Moderator Frank Plasberg in den Ruhestand