TV-Kolumne „Aktenzeichen XY… ungelöst“: „40 bis 50 Hinweise“ zum Mordfall Hanna

Polizist Butz spricht von 600 bis 800 Menschen, die an diesem Oktobertag den Club besuchten. Es ist möglich, dass Hanna ihren Mörder kannte. Sie besuchte diesen Club regelmäßig und hatte viele Kontakte. Sie ging oft diesen Weg nach Hause. „Aber es ist auch denkbar, dass Hanna mehr oder weniger zufällig auf den Täter gestoßen ist“, erklärt Butz. Der Polizist, der seit fünf Wochen ein Einsatzkommando mit 60 Mann leitet, hofft vor allem auf Beobachtungen von Menschen, die am 3. Oktober zwischen zwei und drei Uhr morgens in Hohenaschau unterwegs waren.

Der Chef des Rosenheimer Soko-„Clubs“, Hans-Peter Butz, ist im „XY“-Studio. Zwischen einem Prostituiertenmord und einem Raubüberfall wurde der „Mordfall Hanna“ hastig ins Programm geschoben. Wie üblich gibt es keinen Spielfilm. Die Polizei hatte keine Zeit zu verlieren. Ein Filmbeitrag hätte zu lange gedauert. Die Polizei muss sich jedoch darum kümmern, so schnell wie möglich an die Erinnerungen der Clubgäste zu kommen.

„Allein auf die gezeigte Uhr haben wir 40 bis 50 Referenzen erhalten. Eine gezielte Auswertung war jedoch noch nicht möglich“, erklärt Hettmer. Bei der fraglichen Uhr handelt es sich um einen Holzkern-Chronographen, Modell Charly, der direkt am Parkplatz Kampwand in Bärbach gefunden wurde. Unweit der Stelle im bayerischen Hohenaschau lag der Ring, den Hanna Wörndl in der Nacht ihres gewaltsamen Todes trug. Die 23-jährige Medizinstudentin verließ am 3. Oktober um 2.26 Uhr den Club „Eiskeller“ und machte sich wie gewohnt auf den Weg zu ihrem Elternhaus. Offenbar traf sie ihren Mörder.

„Das könnte ein sehr guter Abend werden“, sagt Alfred Hettmer. Hettmer war früher Kriminalbeamter beim LKA Bayern und leitet seit 2002 das Tonstudio für „Aktenzeichen XY“. In dieser Funktion berichtet er am Ende jeder 90-minütigen TV-Fahndung über die ersten Zuschauer-Tipps, die über die eingingen Telefon im Studio über die gezeigten Verbrechen.

Butz vermutet, dass die Uhr „möglicherweise während einer Schlägerei abgerissen“ wurde. Das Armband war zerrissen. Das Uhrenmodell ist seit 2019 auf dem Markt, hat ein römisches Zifferblatt und ist batteriebetrieben. Das Holz ist braun. Laut Butz lag die Uhr im Wasser, war aber „noch funktionstüchtig“. Wem gehört diese Uhr? Die Kripo Rosenheim nimmt Auskünfte unter Telefon 0800-5565101 entgegen.

Der Prostituierte Killer führt offenbar ein Doppelleben

Am Morgen des 2. September 2006 entdeckte ein Jogger in einem Waldstück in Allschwil eine nackte Leiche. Es ist eine 31-jährige Prostituierte aus Brasilien namens Ana Paula. Sie war mit einem Basler verheiratet und hinterließ zwei Kinder. Die Boulevardpresse berichtete mehrfach. Damals waren die Behörden jedoch zurückhaltend.

Alles, was der damalige Polizeisprecher verraten wollte, war, dass die drogenabhängige Ana Paula erdrosselt oder erdrosselt worden war. Die Behörden von „XY“ wollen offenbar die Kommunikation ändern. Der bekannte Profiler Alexander Horn hat ein kriminelles Profil erstellt. Zum Tatzeitpunkt war der Mörder 25 bis 30 Jahre alt. Er hat kein Einfühlungsvermögen, sondern Fantasien über das Töten und möglicherweise ein Doppelleben. Vermutlich wurde der Mörder am 6. September gegen 6 Uhr morgens auf sein Opfer aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt waren die Straßenläufer im Claramatte Park in vollem Gange.

Mark Balke von der Kripo Basel-Landschaft bittet um Hinweise zu Männern mit ähnlichen Tötungswünschen. Anrufer sind immer noch in der Übertragung und geben tatsächlich bestimmte Namen und Adressen an.

86-jähriger Rentner verblutet in seiner eigenen Wohnung

Am Abend des 15. August 2003 zwischen 18 und 24 Uhr wurde ein 86-jähriger Rentner in seinem Haus in der Heinrich-Heine-Straße 15 in Flörsheim angegriffen. Die Täter überwältigten den allein lebenden Josef Hellinger im Erdgeschossflur und fesselten ihm Hände und Füße mit Kabelbindern. Mund und Hals werden ebenfalls mit Kabelbindern fixiert. Schließlich stechen ihm die Täter mit einem Küchenmesser in die rechte Brustseite. Der Blutverlust und die Würgewirkung des Kabelbinders führten laut Polizei zu seinem qualvollen Tod.

Die Brutalität ist ebenso ungeklärt wie die Frage, ob Gegenstände aus der Wohnung von Josef Hellinger entwendet wurden. Offenbar hatten die Täter den eher verdächtigen Mann mit einem Trick an der Haustür überlistet. In der Gegend waren damals auch reisende Handwerker unterwegs, die Josef Hellinger längst ausspioniert haben könnten.

Laura Krestel vom LKA Hessen zum Mord: „Diese Tat war wohl nicht geplant. Es gab eine Eskalation.“ „Josef Hellinger hat sich möglicherweise gewehrt oder geschrien. Die Täter hinterließen trotz Handschuhen Fingerabdrücke und DNA im Haus. Für Hinweise ist eine Belohnung von 23.800 Dollar vorgesehen. (LKA Hessen, Telefon 0611/830)

Dreister Krimineller raubt Briefmarken und Bargeld

Und noch ein dreister Fall. Am 4. Februar 2022 überfiel ein Täter ein Postamt im Bonner Stadtteil Thellenich. 25 Minuten lässt er sich von einer Kamera filmen, wie er am Hintereingang der Filiale an der Alfred-Bucherer-Strasse herumhängt. Um 18.31 Uhr fängt er dann den Mitarbeiter, der am Feierabend nach Hause will, mit einer Waffe ab und zwingt ihn zurück in die Filiale. Der Räuber hatte zuvor durch das Fenster zugesehen, wie der Angestellte das Geld zählte. Der Täter entwendete 24 Briefmarkenrollen im Wert von 2.500 Euro und 3.000 Euro in bar. Dann flieht er wieder durch den Hintereingang in Richtung Frongasse.

Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er war dunkelhäutig und trug ein dunkles Hemd, eine schwarze Sturmhaube und schwarze Einweghandschuhe. Er sprach Deutsch mit arabischem Akzent. „Der Täter war sehr ruhig. Aber das Verfahren war unprofessionell“, erklärt Karl Winterscheidt vom Kriminalamt Bonn. „Wir vermuten, dass er eine solche Tat zum ersten Mal begangen hat.“ Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Briefmarken verkauft hat und hofft auf Hinweise. (Kriminalpolizei Büro Bonn, Telefon 0228-150)