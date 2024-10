Nieuwe «Tatort»-Ermittlerin in Kiel Karoline Schuch werd op de hoogte gebracht. De 42 Years of New Years („Die Zweite Welle“) zullen dan worden verkocht door Polizei-Psychologin Elli Krieger. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag in Hamburg mit. Zuvor had een hekel aan die «Bild»-Zeitung-boodschap.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); „Downton Abdij“ :

De Britse Schauspielerin Maggie Smith is van plan

Z+ (abopflichtiger Inhalt); „Tatort“ Schwarzwald :

Ik ken Svenja niet van hier

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Kate Winslet :

‚Wir-vrouwen brengen meer tijd door bij Hacken‘



Zie het nieuwe duo „Tatort“ met Almila Bagriacik (34), ook bekend als Hauptkommissarin Mila Sahin. Volg auf Axel Milbergder von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski nach meer als 20 Jahren Abschied nimmt. Het bericht herfst wordt vóór 2025 verzonden. Zowel de NDR-„Tatorten“ in Kiel als Nedersaksen zijn ook op „Polizeiruf 110“ in Rostock aangezien ze ’s avonds vaak een duo vormen.

“Ik ben blij en ik ben blij om van je te horen”, zei Karoline Schuch van NDR-Mitteilung. «Ik had altijd een speciaal tarief en mijn geluk en vreugde, dus we konden er gelukkig mee zijn. Vooral als ik bij jou ben Almila, weet ik de eerste keer dat ik in Kiel val, zodat we voor de camera met elkaar kunnen communiceren.“ Dit is een bijzondere rol in de rol van Elli Krieger, die ook een psycholoog bij de politie. “Mijn leven is bijzonder goed voor mij geweest, sinds ik het klassieke werk en het opwindende contrast tussen de figuren van Mila Sahin heb gekregen”, zegt Schuch, die in Mecklenburg-Vorpommern woont.

Bagriacik en Schuch waren de Sender zufolge in diesem Herbst zum eerste Mal, beide in Hauptspelen voor de Sonntagskrimi voor der Kamera Stehen. Voor fans van de reis is er een Déjà-vu: als gastster zullen we in 2018 aanwezig zijn in Kieler «Tatort»-Fall «Borowski en het Huis van de Geister” die we hebben gezien. Ihr «Tatort»-Debüt werd in 2001 geproduceerd als filmtour door de WDR-commissarissen Freddy Schenk (Dietmar Bär).

Bekannt die im Thüringischen Jena geboren Schauspielerin al meer dan 20 jaar met de Daily Soap „Verbotene Liebe“ op RTL, promoot een carrière als karakterverteller. Ze speelden in meer dan 60 rollen. Das Publikum weet wat het betekent als «Het geheim van de Totenwaldes». Voor een betere Dare to Experience a Thriller in 2021, de Bayerischen Fernsehpreis als beste Hauptdarstellerin.

Grimme-Preisträgerin Almila Bagriacik was blij met zijn eigen woorden: “we schreven over de laatste paar films die we schreven.” Zu ihrer Rolle fühle is nauw met elkaar verbonden. «Bovendien is er een nieuwe ervaring met de wonderen van Karoline en een prachtige ervaring. Met uw speciale aandacht op uw volgende pagina bent u verzekerd van meer spanning en opwinding in Kieler „Tatort“.»

© dpa-infocom, dpa:241008-930-254424/1