TV-Ikone Schmelzer im Interview: „Massive Skikritik ist zu einseitig“

Bernd Schmelzer ist seit über 35 Jahren Sportreporter. Die Leidenschaft für seinen Beruf ist nach wie vor ungebrochen, auch wenn sich die Rahmenbedingungen massiv verändert haben. Im Interview spricht der 57-Jährige darüber, was ihn fasziniert, was ihn stört, was er nicht versteht – und warum er ein Buch über seine bisherige Karriere als Kommentator geschrieben hat.

ntv.de: Herr Schmelzer, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, eine Liebeserklärung an Ihren Reporterjob. Wie viel Spaß macht die Arbeit angesichts von Krieg, Energie-, Corona- und Klimakrise sowie Großveranstaltungen in politisch hoch umstrittenen Ländern wirklich?

Bernd Schmelzer: Also ich habe wirklich viel. Alles, was mit alpinem Skifahren zu tun hat, die Freude wird ungetrübt von all den Dingen, die draußen passieren. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber der Job macht am ersten Tag noch genauso viel Spaß.

Aber die Situation im alpinen Skisport hat sich dramatisch verändert. Schmelzende Gletscher, Rennen auf einem weißen Band in grüner Landschaft… Wie nehmen Sie diese Veränderungen im Wintersport wahr? Oder ignorierst du das bei der Arbeit?

Nein, natürlich tust du das. Mein Herz blutet jeden Tag, wenn ich das sehe. Das ist eine Entwicklung, die sehr nachdenklich macht. Da fragt man sich: Wie viel Sinn macht das Ganze noch? Macht es noch Sinn? Aber ich glaube schon, dass es sich lohnt, für diesen Sport und gegen das negative Image von außen zu kämpfen. Natürlich gibt es Dinge, die man diskutieren kann, aber ich kann nicht alles verstehen. Natürlich ist es schwierig und schwer zu erklären, wenn ich ein weißes Band für die Durchführung eines Skirennens präpariere, aber andererseits gibt es jede Woche zig Flutlicht-Fußballspiele. Es gibt keine Diskussion, nur Hänseleien. Deshalb ist die massive Kritik am Skifahren etwas zu einseitig.

Ein Großteil der Kritik entzündet sich am Größenwahn des FIS-Chefs Johan Carl Eliasch…

Ja, das Skifahren ist tatsächlich ein bisschen dem Größenwahn zum Opfer gefallen. Aus den Alpen die bereits zur Debatte stehende Formel 1 des Winters machen zu wollen, war und bleibt übertrieben. Besonders jetzt die Geschichte über die Abfahrten am Matterhorn. Aber die Idee, etwas Neues auszuprobieren, etwas zu verändern, finde ich grundsätzlich gut. Die Art und Weise, wie wir mit den Rennen am Matterhorn kommuniziert haben, ist aus meiner Sicht jedoch verheerend.

Anmerkung der Redaktion: Die FIS wollte die Mega-Rennen am Matterhorn ungeachtet der klimatischen Bedingungen in der Vorwinterzeit – derzeit zu wenig Schnee, viel zu warm und bedrohlicher Wind – und der Gefahren für die Fahrer am Start durchsetzen Saison und gab erst nach dem allerletzten Schubs auf.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, dass die Asian Winter Games 2029 in Saudi-Arabien stattfinden, in einem Wüsten-Skigebiet, das noch nicht einmal gebaut wurde?

Eine Entscheidung, die sich perfekt in das Bild all jener Entscheidungen zu den Großveranstaltungen der vergangenen Jahre einfügt. Die großen Verbände machen alles falsch, was falsch gemacht werden kann. Sie geben ein Signal nach außen, es ist so abschreckend und negativ. Du stehst staunend da und fragst dich: Lesen die keine Zeitungen? Sehen sie kein Fernsehen? Sprechen sie nicht mit den Leuten? Diese Entscheidungen kommen aus einer so entrückten inneren Blase, dass man immer noch denken kann: Sie haben die Glocke wirklich nicht läuten gehört.

Gleich zu Beginn sagten Sie, dass Ihnen der Job trotz aller Krisen immer noch so viel Spaß macht wie am ersten Tag. Was fasziniert Sie so an den Alpen?

Die Faszination liegt natürlich in der Arbeit in der freien Natur. Sie haben Ihr „Büro“ in exponierter Lage. Morgens um 7 Uhr bei Sonnenaufgang auf dem Berg zu stehen, wo auch immer auf der Welt, das ist ein Privileg. Aber es sind vor allem die Menschen, die hier unterwegs sind. Sie sind einfach so unglaublich nette und aufgeschlossene Charaktere. Es ist immer noch wie eine große Familie. Egal in welche Richtung sich der Skisport entwickelt, egal wie stark die Kritik von außen ist, egal wie schwierig die Situation mit Corona oder anderen Krisen war oder ist, wir versuchen uns immer gegenseitig zu helfen und zusammenzuhalten.

Ihre zweite große Leidenschaft als Reporterin ist der Frauenfußball. Wie sehr ist die Szene mit der alpinen Familie zu vergleichen und wie anders ist sie als im Männerbereich?

Beginnen wir mit dem Männerfußball, der sich in den letzten Jahren nicht nur von den Fans, sondern auch von jeglicher Normalität verabschiedet hat. Die Arbeitsbedingungen sind sehr professionell, aber das Wir-Gefühl ist verloren gegangen. Mit wenigen Ausnahmen. Vor ein paar Wochen traf ich Oliver Kahn und hatte ein nettes Gespräch mit ihm. Er erinnerte sich noch daran, dass ich schon über ihn berichtet hatte, als er aktiv war. Auch mit Thomas Müller ist es immer schön. Oder mit Philipp Lahm. Aber insgesamt hat man schon eine gewisse Distanz aufgebaut, das ist in anderen Sportarten oder im Frauenfußball ganz anders.

Wie genau unterscheidet sich die Arbeit bzw. der Umgang mit den Spielern im Vergleich zu den Spielern?

Man kommt den Spielern einfach viel näher. Sie haben einen echten Kontakt. Du kannst immer noch mit Leuten reden. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Wie wollen Sie mit einem Fußballer aus der Bundesliga außerhalb eines vereinbarten Vorstellungsgesprächs sprechen? Im Training zum Beispiel ist das nicht mehr möglich. So verschlossen sind sie, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt wollen. Trifft man beispielsweise zufällig einen Hansi Flick in der Nationalmannschaft, spricht er ganz normal und offen mit einem. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Spieler immer wissen, dass man mit ihnen reden will. Ich habe oft mitbekommen, dass die Fußballer sagten: Hey, davon wusste ich nichts.

Und wenn es dann doch klappt, scheint vieles eng mit dem Verein abgestimmt zu sein…

… ja, und geht durch die Hände von Kommunikationsberatern, Pressesprechern und wird dann 33 mal verbessert. Das ist sehr seltsam. Und dann ganz anders als bei den Alpinen und den Frauen.

Die beiden Szenen können also noch verglichen werden?

Ja, ich denke schon. Nicht ganz, aber das liegt auch an den etablierten Strukturen im Frauenfußball. Das Team wohnte früher im selben Hotel. Wie es bei den Alpen noch üblich ist. Heute passiert das nicht mehr, aber auch mehr, weil das Team und die Mitarbeiter gewachsen sind und wir als Reporter mit immer größeren Gruppen unterwegs sind. Aber im Grunde denke ich: Warum sollte man nicht im selben Hotel sein?

Welche Vorbehalte bestehen hinsichtlich der gleichen Hotels für Teams und Reporter?

Es gibt ein allgemeines Vorurteil, dass man den Sportlern immer etwas Böses will. Aber das ist überhaupt nicht der Fall! Ich arbeite dort nicht als Empörungsmensch, es geht viel darum, etwas von den Athleten zu erfahren. Dass wir unsere Berichte mit guten Informationen füttern können. Und am Ende ist der Austausch eine Win-Win-Situation für Reporter und Sportler. Wenn man den Zuschauern erklären kann, warum es einem Sportler nicht gut geht. Wegen Krankheit, Verletzung, Sturz oder so. Da muss man sich nicht wundern, wenn der Sportler plötzlich etwas Ungewöhnliches macht.

Sie sind seit über 35 Jahren Sportreporter, in Ihrem Buch „Ja, was macht der da?“ schrieb viele Anekdoten. Wie hat sich diese Reise durch Ihr eigenes Berufsleben für Sie angefühlt?

Vor ein paar Wochen traf ich meinen alten Radiochef Franz Muxeneder. Er war es, der mich zuerst zu einem Termin schickte. Ich konnte ihm sehr ausführlich erzählen, wie alles damals begann. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, wie alles angefangen hat und was einem wieder einfällt, war das teilweise sehr emotional. Und das Schreiben war für mich eine Rückkehr zu meinen Wurzeln. Ich komme ursprünglich von der Zeitung (Anmerkung der Redaktion: Augsburger Allgemeine/Allgäuer Zeitung) und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es viel mehr Arbeit war, als ich mir je vorgestellt hatte. Ich habe alles selbst aufgeschrieben und bin jetzt super stolz darauf.

Wie ist die Idee entstanden?

Die Leute haben mir immer wieder geschrieben, dass ich ein Buch über all die schönen Geschichten machen soll. Ich fand die Idee immer gut, kam aber nie dazu, bis ich letztes Jahr von einem Agenten angesprochen wurde. Kurz zuvor hatte mich noch mal jemand angeschrieben und die Idee für das Buch. Also dachte ich mir, na ja, lass es uns jetzt machen. So stellte sich heraus.

Wenn Sie auf Ihre Reporterkarriere zurückblicken, was waren Ihre ein oder zwei Highlights?

Woran Sie sich immer erinnern werden, ist Ihr erstes Rennen. Aber natürlich auch der Triumph von Thomas Dreßen in Kitzbühel. Oh, es gibt so viel. Ester Ledeckas überraschender Olympiasieg in Pyeongchang oder Gold für Maria-Höfl-Riesch, Felix Neureuthers letztes Rennen. Aber ich war auch beim tollen Sieg von Markus Wasmeier in Lillehammer dabei. Das kann man nicht priorisieren. Aber was ich weiß: Ich werde noch lange nicht nach Megève fahren (ein Wintersportort in den französischen Alpen, Anm. d. Red.) Fahrt. Dann, wie ich im Buch schrieb, fing ich eine seltsame Allergie in einer Wolldecke ein, die mich wochenlang mit einer Art Salbe begleitete.

Sie haben gerade Felix Neureuther erwähnt. Wenn man die beiden am Mikrofon hört, bekommt man das Gefühl, dass es hier nicht nur um ein Arbeitsverhältnis oder gar eine Freundschaft geht. Ist das ein weiterer Beweis dafür, wie persönlich es in der Skiszene zugeht?

Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich kenne ihn seit 2003, da ist er sein erstes WM-Rennen gefahren. Ich bin fast seine ganze Karriere bei ihm, bis zum letzten Rennen in Kranjska Gora. Das finde ich erstaunlich. Und dann ist da noch die Tatsache, dass ich mich bereits mit seinem Vater Christian geäußert habe. Ich bin dem Haus Neureuther sehr verbunden. Aber das ist bei Maria Höfl-Riesch und Markus Wasmeier bis heute nicht anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Bereichen möglich wäre.

Tobias Nordmann sprach mit Bernd Schmelzer