„Tut mir leid, ich bin arbeitslos“: Die vielen Probleme von Xi Jinping

Xi Jinping gilt als der mächtigste Herrscher Chinas seit Mao. Trotzdem wirkt der chinesische Staatschef angeschlagener denn je. Denn die Probleme häufen sich vor ihm. Viele hat er selbst gemacht.

„Nieder mit dem CP!“ und „Nieder mit Xi Jinping!“, rief die aufgebrachte Menge im November auf den Straßen von Shanghai. Zu diesem Zeitpunkt ist es gerade einmal einen Monat her, dass Xi Jinping zum dritten Mal in Folge zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gewählt wurde. Altersgrenzen konnten den 69-Jährigen nicht aufhalten, ebenso wenig wie eine Amtszeitbegrenzung. Später hieß es, Xi habe seine Position als Chinas mächtigster Herrscher seit Mao Tse-tung, dem Gründer der Volksrepublik, gefestigt.

Trotzdem wirkt der chinesische Staatschef angeschlagener denn je. Denn er steht vor einem riesigen Berg voller Probleme, von denen er die meisten selbst geschaffen hat. Die chinesische Wirtschaft schwächelt, die Staatseinnahmen sinken, die Arbeitslosigkeit steigt, vor allem unter jungen Menschen, und der beste Freund ist ein Kriegshetzer. Das drängendste Problem ist nach wie vor die Corona-Situation.

Zero Covid bremst die Wirtschaft

Vor den größten Protesten seit dem Tiananmen-Massaker 1989 lenkte auch Xi ein. Anfang Dezember kündigte Peking Lockerungen bei Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns an. Eine logische Entscheidung, wenn man eine Eskalation unbedingt verhindern will, aber am Ende auch einfache Ökonomie: Häuserblocks abzuriegeln, Massentests durchzuführen und Millionen Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, kostet Personal und Geld. Wenn Fabriken geschlossen bleiben und Arbeiter gleichzeitig zu Hause festsitzen, kommt nichts Neues in die Kassen.

Die Null-Covid-Politik sei ein teures Unterfangen gewesen und habe der chinesischen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt, pflichtet Jürgen Matthes vom Kieler Institut für Weltwirtschaft bei. Der Wirtschaftswissenschaftler sagte auf ntv, dass es im November schwer auf den Knien war. „Die letzte Prognose, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen wird, ist hinfällig. Die Kommunistische Partei hat darauf reagiert: auf die Wirtschaftsschwäche und die Proteste.“

Riesiges Defizit

Im November präsentierte China seine schlechtesten Handelsdaten seit mehr als zwei Jahren. Die Lieferungen ins Ausland gingen im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent zurück. Das sind vor allem deshalb erstaunliche Zahlen, weil im November das Weihnachtsgeschäft beginnt und der Außenhandel des Exportweltmeisters eigentlich floriert.

Diese Entwicklung kommt jedoch nicht überraschend: Noch bevor Xi mit strikten Lockdowns im Finanzzentrum Shanghai oder in der „iPhone City“ Zhengzhou die Wirtschaft schwer beschädigte, führte er eine Regulierungskampagne gegen erfolgreiche Tech-Unternehmen wie Alibaba, Didi u Tencent letztes Jahr. In der Folge stürzten ihre Aktienkurse an den Börsen weltweit ab, Umsätze brachen ein und Arbeitsplätze gingen verloren.

Eine ähnliche Situation erlebte der chinesische Immobiliensektor vor etwas mehr als einem Jahr. Als dort die Blase platzte, konnte ein Bauriese nach dem anderen seine Kredite nicht zurückzahlen. Bereits bezahlte Wohnungen wurden nicht fertiggestellt, Rohbauten wieder abgerissen. Nun muss Peking hoch verschuldete Wohnungsunternehmen mit „umfassender Hilfe“ retten. China wird daher in diesem Jahr das größte Haushaltsdefizit seit Jahrzehnten verzeichnen. Laut dem Finanzportal Bloomberg waren es von Januar bis September bereits 980 Milliarden US-Dollar.

„Entschuldigung, ich bin arbeitslos“

Baustellen, die sich auch voll auf den Arbeitsmarkt auswirken. Im vergangenen Mai warnte der damalige Ministerpräsident Li Keqiang vor einer „komplexen und düsteren“ Situation, von der insbesondere junge Menschen betroffen seien. Rund 20 Prozent der 16- bis 24-Jährigen seien arbeitslos, sagt Jörg Wuttke im ntv-Podcast „Neu gelernt“. Und das sind die offiziellen Zahlen, erklärt der Leiter der Europäischen Handelskammer in China. Gut möglich, dass jeder dritte Jugendliche ohne Job ist.

„Das ist natürlich verheerend in einer Gesellschaft mit Ein-Kind-Politik“, sagt Wuttke. „Vier Großeltern und zwei Eltern schauen auf den Nachwuchs, auf dem die Zukunft der Familie ruht. Dann müssen sie sagen: Entschuldigung, ich werde seit 15, 16 oder 17 Jahren gequält, aber jetzt bin ich arbeitslos oder habe eine Job, bei dem ich ein paar Flaschen hin und her schleppen muss. Völlige Ernüchterung.“

Neue Seidenstraße als Bumerang

Die finanzielle Situation ist nicht nur zu Hause kompliziert. Bereits im Juli hatte die „Financial Times“ über die erste chinesische Schuldenkrise im Ausland berichtet. Denn die Neue Seidenstraße scheint sich zumindest teilweise in einen Bumerang zu verwandeln. Vor einigen Jahren gab es noch die Befürchtung, China könnte Entwicklungsländer von seinen großzügigen Krediten für neue Handelswege und Infrastruktur abhängig machen. Nun scheint das Gegenteil zu passieren: Viele Partner können vor allem wegen der Corona-Krise ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen – und kosten China so viel Geld.

Laut Financial Times mussten in den Jahren 2020 und 2021 Kredite im Wert von mehr als 52 Milliarden US-Dollar neu verhandelt und umstrukturiert werden. Partnerländer erhielten längere Laufzeiten zu niedrigeren Zinssätzen in der Hoffnung, Häfen, Eisenbahnverbindungen oder andere Infrastrukturprojekte in Sri Lanka, Sambia, zu realisieren oder Pakistan könnte noch abgeschlossen werden. In vielen Fällen musste China sogar noch Geld nachzahlen, weil alles schon ausgegeben war.

Eine Finanzmacht, die in Ländern wie Pakistan zunehmend zum Problem wird: Chinesische Arbeiter werden immer öfter Ziel von Terroranschlägen und Entführungen. Denn sie versprechen hohe Lösegelder oder symbolisieren Korruption und chinesischen Einfluss in den Partnerländern. Francesca Ghiretti vom Mercator Institute for Chinese Studies (MERICS) in Berlin sagt, China müsse bei der Finanzierung dieser Projekte das Terrorismusrisiko einplanen.

Was, wenn Corona durchbricht?

Nun dürften die Lockerungen der Null-Covid-Politik der stagnierenden chinesischen Wirtschaft wieder etwas Schwung verleihen: Ohne Lockdowns können die Fabriken wieder auf Hochtouren arbeiten und die Kassen füllen – das hofft zumindest Peking. Doch wenn die Omicron-Variante durch China rauscht, könnte das nach hinten losgehen, warnen Beobachter wie Jürgen Matthes vom Institut für Weltwirtschaft. Eine weitere Lockerung wäre positiv für China und die Weltwirtschaft, sagt er auf ntv. „Aber die Gefahr ist groß, dass die Infektionszahlen so stark ansteigen, dass die Krankenhäuser überfordert sind. Dann könnte es womöglich zu einem noch härteren Lockdown kommen.“

Insgesamt hat China eine hohe Impfrate. Doch gerade die besonders gefährdeten Älteren haben oft auf die Pik verzichtet: Offiziell wurden im November 86,4 Prozent der über 60-Jährigen mindestens zweimal geimpft. Etwa zwei Drittel erhielten zusätzlich eine Auffrischungsimpfung. Viele andere sind skeptisch, weil sie den Impfstoffen nicht vertrauen – auch das ist ein Problem, für das Xi Jinping mitverantwortlich ist: Im vergangenen Jahr ließ er die mRNA-Gelder von Biontech und Moderna von den Staatsmedien als Giftspritzen verherrlichen.

Nach dem Ende von Null-Covid wird nun eine Omicron-Welle durch China rollen. Die chinesischen Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass sich etwa 80 bis 90 Prozent der riesigen Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen irgendwann infizieren werden. Viele kommen nach fast drei Jahren strenger Schutzmaßnahmen zum ersten Mal mit dem Coronavirus in Kontakt und sind damit anfällig für einen schweren Verlauf, der im Krankenhaus enden könnte. Bei den Intensivbetten hinkt China jedoch anderen asiatischen Ländern wie Taiwan oder Thailand weit hinterher. Im Vergleich zu Deutschland kommen auf 10.000 Einwohner nur etwa halb so viele Krankenhausbetten. Chinas mächtigster Mann seit Mao steht vor einem neuen Problem.