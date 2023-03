Turnringe zonder Spielzeug en Fitnessgerät in één. Kinderen helpen ze allemaal, en hun motoriek is verser. Voor Erwachsene sind sie das perfect Trainingsgerät für een stabiele Rumpf en gematigde Muskelaufbau. Die häufigsten Fragen en Antworten.

Die Ringe hoorde zum anspruchsvollsten, was Weltklasse-Turner beherrschen müssen. Kaum ein Gerät erfordert een der artiges Balancegefühl wie beide twee lange Gurtbändern eingeschlauften Holzringe. Dat is nog geen nichts voor hobbysporters en schon gar nichts für Kinder, kan man da gleich denken. En maar etablieren sich die Turnoder Gymnastikringe mehr en mehr in fitnessstudio’s en auf Spielplätzen. Ook in vallen Hobbykellern en Kinderzimmern baumeln sie von der Decke. Was het zo reizvoll een den einfachen Gymnastikringen aus Holz of Kunststoff? Worauf sollten man beim Kauf eight? Wie beklimt Man Turnringe? Kunnen en willen we trainen? En was de man die trainde met gymnastikringen eigentlich? Vragen over vragen. Hier zondigen de antwoorden.

Wofür sind Turnringe gut helemaal?



Im Grunde sind Turnringe Fitnessgerät en Spielzeug in onem. Wer seinen Schultergürtel, Rumpf, Bauch und the Armmuskulatur beim Crosstraining een wenig herausfordern möchte, ist mit den beliebten Turnringen ebenso gut serve who Dreikäsehochs, die een ding en die Ringe hangen, um een ​​bisschen achter- en haar zu baumeln en zo een einfachen Übungen versuchen. De macht van de kleintjes in de buurt van nu riesig Spaß, ze leerden dat ze de koper kenden en verzen in de motorische Fähigkeiten. En als het goed is, hapert het bij kinderen en jeugd. Beide vielen Turnringen liggen kleine Handouts mit Übungen bei.

Wie werd Turnringerichtig und sicher montiert?



Viele Turnringe zou kunnen worden bevestigd nicht nur an der Decke, sondern auch an einem Baum of der Tür. Voor de montage aan de achterkant van het dak speciale Deckenhaken, en ook andere sportgeräte die beispielsweise een Boxsack of een gehängematte aufgehängt waren konnen. In der Rule hoorde dieses Deckenhaken nicht zum Lieferumfang. Alternatieven die kunnen worden omgedraaid met een sterke fixatie. Der wird and der oberen Kante über die Tür gelegt. Tür zu und los geht’s. Belangrijk: Schließen Sie zur Ihrer passende Sicherheit die Tür von innen ab. Der Anker is nu in beslag genomen en omsingeld, sobald die Tür von außen geöffnet wird. Auch een Bäumen of Klettergerüsten kan gemakkelijk worden bevestigd Gymnastikringe. Kurzum: Dieses Fitnessgerät en Spielzeug ist im Handumdrehen einsatzbereit. Drinnen wie draußen.

Welche Arten von Turnringen gibt es?



Man unterscheided bei Turnringen zwischen Holzringen und Ringen, die werden gefertigeerd uit Kunststoff (zumeist Polycarbonat) of Metall (of anders). Die Vor- en Nachteile von Holzringen en Kunststoffringen im Überblick:

Vorteil Nachtjapon Holzringe goede griffigkeit

meest natuurlijke materiaal

absorberen Schweiss beperkt witrungsbestendig

Holz dunkels nach Kunststof franje robuust, niet bieber

nattigheid

laatste schoonmaak Auswahl-limieten

bij Feuchtigkeit weniger griffig

geen nacht haltiges Materiaal

Deskundigen hebben onderzoek gedaan naar Kindern Ringe met een Griffdurchmesser von 32 Millimeter. Selbst kleine Jungs en Mädchen (ab zwei Jahren) kunnen Ringe wie dieses Model van Decathlon schon gut greifen en sicher hängen. Voor geen enkele grip zonder een eigen model en een Griffstellen met een tape die kan worden verwijderd of die kan worden gebruikt om te worden verwijderd. Alternatieve Turnringe met een Griffdurchmesser von 28 Millimeters waren angeboten. Die Ringe van Kunststoff wordt snel in de dunste Ausführung geabstraheerd. Holz-Turnringe werd in der Regel aus Birke, Eich Oder Bamboe vruchtbaar. Als de Nachhaltigkeit van de producten in Herzen liegt, der sollte prüfen, aus welchem ​​​​Land das Holz kommt, aus dem die Turnringe gefertigt wurden.

Turnringe: Was zoonst noch wichtig ist



Schauen Sie sich vor dem Kauf auf jeden Fall das Zubehör genau an. Je nachdem, wo Sie die Turnringe aufhängen wollen, sollten verstellbare Nylongurte (möglichst mit Markierungen) met robuuste Schnallen of Karabinern, een Türanker en im Idealfall ein Schutzpolster fürs Training en Bäumen im Paket dabei sein. Optioneel sind eine kleine Tasche en ein Buch of eine App mit Übungsbeispielen. Zowel de Gurten sollten sie nicht nur auf die Länge als Breite eight. Achten of je de maximale Belastbarkeit en prüfen Sie je nachdem, wofür Sie the Ringe nutzen möchten and wer Hauptsächlich damit trainiert order spielt, für welche Belastungen the Turnringe zugelassen sind. Laat de Belastbarkeit de Hersteller zwischen 300 en 400 Kilogramm, zonder dat de pagina veilig is.

