Danke an Handré Pollard Südafrika Einziger Rekordweltmeister im Rugby. Das Team des scheidenden Trainers Jacques Nienaber gewann das spannende Duell der beiden dreimaligen Meister gegen Neuseeland mit 12:11 (12:6).

Rugby-Weltmeisterschaft :

Südafrika ist Rekordweltmeister im Rugby

Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich :

Was habe ich 41 Jahre lang ohne Rugby gemacht?

Rugby-Weltmeisterschaft :

Warum sich die Deutschen nicht für Rugby interessieren

Es war der vierte Triumph des Titelverteidigers nach 1995, 2007 und 2019. Überragender Spieler im Stade de France in Paris war Connector Pollard, der alle Punkte für die Springboks erzielte. Südafrika hatte bereits im Viertel- und Halbfinale mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Neuseeland Kapitän Sam Cane erhielt in der 27. Minute eine Rote Karte.

Bereits nach zwei Minuten musste Neuseeland gegen Shannon Frizzell eine Gelbe Karte hinnehmen, zehn Minuten lang saß der 29-Jährige auf der Bank. Südafrika wurde ebenfalls hart getroffen, da der Weltklasse-Schlagmann Bongi Mbonambi nach Frizzells Foul ausgewechselt werden musste. Pollard nutzte den Elfmeter zur Führung und fügte noch vor der Pause neun Punkte hinzu.

Erster Ausschluss in einem WM-Finale

Die All Blacks schafften es dank zweier erfolgreicher Strafstöße von Richie Mo’unga in die Punkteränge. Allerdings endete das Spiel für Cane nach einem groben Foul vorzeitig. Die Gelbe Karte gegen den 31-Jährigen wurde aufgrund eines Videobeweises hochgestuft. Es war der erste Platzverweis in einem WM-Finale.

Nach der Pause wollten die Springboks den ersten Versuch des Finales erzwingen, doch am Ende dieser Druckphase kam es zu einer Schwächephase. Kapitän Siya Kolisi (46.) sah nach einem verbotenen Tackling die Gelbe Karte und musste für zehn Minuten das Feld verlassen.

Neuseeland nutzte das kurzfristig wiederhergestellte Kräfteverhältnis für einen Versuch von Aaron Smith (54.), der jedoch laut Videobeweis zurückgenommen wurde. Vier Minuten später erzielte Beauden Barret ein Tor, doch Mo’unga verpasste mit dem Fehlschuss die erste Führung der All Blacks.

Auch Südafrika musste nach einer Gelben Karte gegen Cheslin Kolbe in den letzten sechs Spielminuten mit nur 14 Spielern auskommen. Allerdings vergab Jordi Barrett mit einem Elfmeter die letzte Chance, Neuseeland in Führung zu bringen.

