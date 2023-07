Aarau. Wenn Turner bei Wettkämpfen ihr Können unter Beweis stellen, gibt es Übungen, die einen schwindelig machen: Saltos, Drehungen, Schwünge und Balanceakte am Balken etwa, die den Eindruck erwecken, als könnten die Sportler die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzen. Dazu gehören Spagat und Straddle. Wenn Fotografen Turnerinnen von vorne fotografieren, lenken sie, egal wie perfekt die Zehen gestreckt sind, den Blick unwillkürlich auf den Schritt. Vielen Sportlerinnen ist das unangenehm, im Internet werden solche Fotos mitunter manipuliert.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Schweizerische Turnverband (STV) hat nun im Vorfeld der neuen Turnfestsaison im Juni Richtlinien gegen sexualisierte Fotos veröffentlicht. Dafür bekommt er Applaus. Ähnliches kann sich der Deutsche Turner-Bund (DTB) vorstellen, wie der Sprecher sagt.

STV veröffentlicht Flugblatt mit „kniffligen Posen“

Die deutsche Turnerin Sarah Voss äußerte in Interviews bereits ihr Unbehagen im knappen Kleid und teilweise „das Gefühl, nackt zu sein“. Mit ihren Kolleginnen Elisabeth Seitz und Kim Bui setzte sie bei der Europameisterschaft 2021 in Basel ein Zeichen. Die Turnerinnen traten nicht im üblichen High-Leg-Outfit, sondern in Long-Leg-Anzügen auf, was das Thema richtig in Schwung brachte.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der STV zeigt auf seinem Flugblatt nun stilisierte „knifflige Posen“, die Fotografen meiden sollten. „No way“ steht beispielsweise neben der Abbildung einer Bodenturnerin mit nach oben gespreizten Beinen. Bei anderen, etwa den Spagatten im Sprung, heißt es: „Hier kommt es auf den Schusswinkel an“. Seitwärts statt frontal ist normalerweise in Ordnung. „Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir solche Fotos nicht mehr wollen“, sagt Naomi Kempter, die in der Ethikabteilung beim STV arbeitet, der Deutschen Presse-Agentur. „Es war höchste Zeit für so etwas.“

Die vom Schweizerischen Turnverband (STV) veröffentlichten Grafiken zeigen stilisierte „knifflige Posen“, die Fotografen vermeiden sollten. © Quelle: Janine Manns/Swiss Tur

Auch beim Deutschen Turner-Bund sind knifflige Fotos ein Thema

Wie junge Leistungssportler jahrzehntelang behandelt wurden, ist in den letzten Jahren ans Licht gekommen. In vielen Ländern wurden nicht nur rücksichtslose Trainingsmethoden aufgedeckt. In den USA wurde der langjährige Arzt Larry Nassar 2017 wegen sexueller Nötigung in mehr als 250 Fällen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. In der Schweiz beschwerten sich 2020 Sportler über Demütigungen in einem Trainingszentrum. Vieles sei im Laufe der Aufarbeitung noch einmal überdacht worden, sagt Kempter, der früher in der Rhythmischen Sportgymnastik aktiv war. So entstand das Thema Fotografie. „Die Bedeutung dieser Themen wurde erst kürzlich erkannt“, sagt sie.

Auch beim Deutschen Turner-Bund seien sensible Fotos ein Thema, wie Sprecher Torsten Hartmann sagt. „Wir haben jetzt die Positionen für die Fotografen bei Wettbewerben etwas angepasst“, sagt er. „Am Stufenbarren vermeiden wir beispielsweise eine frontale Position vor dem Gerät, um eine Ausbreitung von Situationen direkt vor der Kamera zu vermeiden.“ Entdeckt der Verein sensible Fotos in der Presse oder auf Websites, spricht er die Fotografen auch direkt an.

Und wenn die Angesprochenen unvernünftig sind? Der Verein werde nicht davor zurückschrecken, diese Menschen nicht mehr als Fotografen zuzulassen, sagt Hartmann. Wer bei Vereinsveranstaltungen fotografieren möchte, muss akkreditiert sein, das heißt, seine persönlichen Daten müssen von seinen Auftraggebern überprüft werden.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Schweizer Verband möchte mit seinen Leitlinien alle sensibilisieren

Jahrzehntelang galt es als selbstverständlich, dass junge Mädchen in engen Anzügen mit hochgeschnittenen Beinen turnten. Schiedsrichter sagten oft, dass die Leistung nur in so engen Anzügen richtig beurteilt werden könne.

Turnerinnen und Turner, die teilweise schon mit elf oder zwölf Jahren ihre Höchstleistungen erbringen, achten noch nicht darauf, wie solche Fotos wahrgenommen werden können. Das ändert sich mit dem Einsetzen der Pubertät und der Menstruation, aber das galt schon lange als etwas, mit dem man irgendwie alleine klarkommen sollte. Sogar stolze Eltern veröffentlichen manchmal Fotos ihrer Kleinen in den sozialen Medien, ohne zu ahnen, dass diese möglicherweise falsch interpretiert werden. Der Schweizer Verband möchte mit seinen Leitlinien alle sensibilisieren.

Dass nun auch Ganzkörperanzüge oder kurze Turnhosen getragen werden können, sagt Kempter, sei ein Fortschritt. Mit der Fotorichtlinie wollte der Verein noch einen Schritt weitergehen. „Sportler sollen ihren Sport mit einem guten Gefühl ausüben können, unabhängig davon, was sie tragen oder wie sie fotografiert werden.“

Der Schweizer Verband hat auch seine eigenen Websites durchforstet und einige Aufnahmen ersetzt. Sie selbst kenne Aufnahmen aus ihrer aktiven Zeit, die sie heute als problematisch empfinde, sagt Kempter. „Das Auge trainiert sich selbst“, sagt sie. Der Medienbeauftragte des Schweizerischen Turnverbandes, Thomas Ditzler, ist mit der Resonanz auf die Fotorichtlinien zufrieden. Die erste Turnfest-Saison seit ihrer Veröffentlichung geht in der Schweiz gerade zu Ende. „Die Bilder, die ich gesehen habe, scheinen so zu sein, wie wir es uns wünschen“, sagte er.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/dpa