Die Bilder gingen um die Welt, als die Starturnerin aus den USA bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale ausschied. Später spricht der Olympiasieger von psychischen Problemen. Jetzt steht sie wieder auf der Bühne und mitten im Wettbewerb.

Turnkönigin Simone Biles zeigte sich bei ihrem Comeback nach zweijähriger Pause in beeindruckender Form und gewann souverän die US Classics. Die vierfache Olympiasiegerin aus den USA setzte sich im Mehrkampf in Hoffman Estates bei Chicago mit 59.100 Punkten und vier Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Leanne Wong durch und lag in drei von vier Disziplinen vorne.

„Ich denke, der Abend ist wirklich gut gelaufen, ich bin sehr überwältigt und überrascht“, sagte der 26-jährige Rekordweltmeister: „Es hat alles gepasst. Ich bin sehr zufrieden damit, wo ich gerade stehe, mental und.“ körperlich. Es gibt immer noch „Es gibt ein paar Dinge in den Verfahren, an denen ich arbeiten muss.“ Aber für den ersten Wettkampf war es ganz gut.“

Die US-Turnerin feiert mit ihrem Trainer Laurent Landi nach ihrem Auftritt am Stufenbarren. (Foto: picture Alliance/dpa/AP)

Die US Classics waren der letzte Qualifikationswettbewerb für die nationalen Meisterschaften in San Jose (24.–27. August) und Biles‘ erster Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Tokio. Damals sorgte die 1,42 m kleine Ausnahmesportlerin, die 23 Goldmedaillen bei Olympia (4) und Weltmeisterschaften (19) gewann, für Aufsehen, weil sie den Mehrkampf im Mannschaftswettbewerb wegen psychischer Probleme abbrach.

Über ihre weiteren Pläne verriet Biles am Samstag nichts. Starts werden in San Jose und bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober) erwartet. Eine Olympiateilnahme in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) wäre logisch.

Biles, der bei den US Classics einige große Schwierigkeiten verpasste, wurde von Tausenden Fans im Hoffman Estates gefeiert. „Nach allem, was in Tokio passiert ist, ist die Liebe und Unterstützung, die ich auf Twitter, Instagram und in der Arena erhalten habe, wirklich überwältigend. Es erstaunt mich, dass die Leute immer noch so viel Vertrauen in mich haben“, sagte er Biles, der jetzt verheiratet ist an Fußballprofi Jonathan Owens.