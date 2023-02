Istanbul

De Turkse Rode Halve Maan-organisatie is bekritiseerd door wetgevers en burgers na onthullingen dat het tenten verkocht aan een goed doel in plaats van ze te doneren aan mensen in dringende nood na de enorme aardbeving die eerder deze maand meer dan 44.000 levens eiste.

Terwijl mensen de regering smeekten om onderdak om in te slapen tijdens het ijskoude weer in de onmiddellijke nasleep van de aardbeving, verkocht de Turkse Rode Halve Maan 2.050 tenten aan de liefdadigheidsorganisatie AHBAP voor 46 miljoen Turkse lira (ongeveer $ 2,4 miljoen dollar). gezegd.

AHBAP, een bekende liefdadigheidsinstelling in het land, zei dat het wanhopig op zoek was naar tenten en er geen kon vinden om aan mensen in nood te bezorgen, dus besloot het om te kopen van de Rode Halve Maan, die in Turkije bekend staat als Kizilay.

“Onze vrienden hadden een ontmoeting met Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş, een dochteronderneming van Kızılay. We hebben onmiddellijk het contract getekend voor de tenten waarvan we hoorden dat we 2.050 tenten in handen hadden, en de volgende ochtend stuurden we 2.050 tenten naar het aardbevingsgebied”, schreef AHBAP in een tweet.

“Aangezien de aardbeving 10 provincies trof en de vernietiging op een buitengewoon niveau was, konden de bestaande voorraden van alle tentfabrikanten in ons land niet voldoen aan de grieven van onze burgers. De bedrijven waarmee we toen contact opnamen, hadden geen tenten die we die ochtend naar het aardbevingsgebied konden sturen. Ze konden ze op zijn vroegst binnen een week maken”, voegde AHBAP eraan toe.

President van The Red Crescent, Kerem Kınık, vertelde maandag aan CNN’s zusternetwerk CNN Turk dat hij niet op de hoogte was van de verkoop, eraan toevoegend dat het de beslissing van zijn personeel was om de tenten te verkopen. Hij zei dat als hij op de hoogte was van de situatie, hij zou hebben voorgesteld om ze weg te geven.

Een dag eerder, op zondag, schreef Kınık echter in een tweet: “De samenwerking tussen @Ahbap en @Rode Halve Maan is moreel, rationeel en legaal. Iedereen die anders beweert, begrijpt het probleem niet of is kwaadaardig.”

Haluk Levent, een zanger die AHBAP oprichtte, schreef maandag in een tweet dat zijn liefdadigheidsinstelling niet alleen tenten kocht, maar ook “30 duizend eenheden voedsel kocht van Kızılay Lojistik A.Ş., die elk 3 maaltijden zouden leveren voor een gezin van 4 en vervalt niet voor een jaar.”

“In totaal kochten we voor 108 miljoen Turkse lira aan voedsel van vijf verschillende leveranciers. 14 miljoen hiervan (ongeveer $ 742.000) kochten we van Kızılay Lojistik A.Ş.”, schreef Levent ook.

Kınık schreef maandag ook op zijn Twitter-account: “PUBLIEKE OPENBAARMAKING. De Red Crescent Society levert de donaties die het ontvangt aan mensen in nood, het verkoopt het zeker NIET. Het onderwerp in de pers zijn de activiteiten van onze bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van humanitaire hulp, die duurzame inkomsten genereren voor de Rode Halve Maan.”

De onthullingen hebben tot kritiek geleid in Turkije. Ahmet Davutoglu, voormalig premier onder de AK-partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, bekritiseerde de Rode Halve Maan op Twitter en schreef: “De Rode Halve Maan kan geen tenten verkopen terwijl mensen op straat wanhopig op tenten wachten. Die tenten hadden gratis aan de mensen in de regio moeten worden bezorgd. Het heet onwetendheid, je verstand verliezen. Ons land en onze nobele natie verdienen dit niet.”

Meral Akşener, de leider van de Turkse oppositiepartij IYI, voegde toe: “De Turkse Rode Halve Maan werd opgericht met het begrip “om de waardigheid van mensen en de samenleving te beschermen met de kracht van goedheid, om hun veerkracht te vergroten en om hun lijden te verlichten” ; Met de macht van geld heb je mensen veroordeeld tot een verstandhouding die hen met rust laat en leegmaakt. Je moet je schamen!”

In de nasleep van de aardbeving beschuldigden veel mensen, waaronder burgers, journalisten en leden van de oppositiepartij, de Turkse regering niet alleen van het niet verstrekken van tenten en voedsel aan aardbevingsgebieden, maar bekritiseerden ze ook dat ze niet genoeg teams had voor operaties om de overlevenden te redden.

Tijdens een persconferentie op maandag vroeg president Erdogan gratie voor vertragingen bij hulp en redding. “Vanwege de weers- en wegomstandigheden konden we de eerste paar dagen niet het werk uitvoeren dat we wilden in Adıyaman, mijn excuses hiervoor. We zijn van alles op de hoogte, niemand mag eraan twijfelen dat we zullen doen wat nodig is”, zei hij.

Vorige week kondigde de Turkse regering ook aan dat ze zal beginnen met herbouw in aardbevingsgebieden, ondanks kritiek van ingenieurs en architecten. De Turkse minister van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering, Murat Kurum, heeft aangekondigd dat de opgraving is begonnen voor 885 huizen in het aardbevingsgebied.

De Turkse Unie van Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten (TMMOB) waarschuwde echter voor toekomstige problemen die kunnen voortvloeien uit het overhaast bouwen van huizen.

Emin Koramaz, voorzitter van het TMMOB-bestuur, schreef in zijn column voor BirGün, een onafhankelijke krant, dat “elk project dat zal worden uitgevoerd zonder nieuw geologisch onderzoek te doen, de grondonderzoeken bij te werken en de stadsplannen voor te bereiden in overeenstemming met de aardbeving na de aardbeving betekent het huidige aardbevingsrisico naar de toekomst dragen en het leven van mensen in gevaar brengen.”

Sommige gebruikers van sociale media hadden ook kritiek op de bouwinspanningen, met het argument dat voortdurende naschokken in de regio de fundamenten van de nieuwe gebouwen zouden beschadigen.

President Erdogan, die de komende maanden voor algemene verkiezingen staat, heeft nieuwe huizen beloofd voor de mensen die door de aardbeving zijn getroffen en zei dat ze binnen een jaar klaar zullen zijn.