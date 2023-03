Sport en politiek zijn niet te scheiden. Die uitspraak is op zich niets nieuws, en Turkije is daarop geen uitzondering.

Maar dit weekend was er iets anders: na de zware aardbeving in het zuidoosten van het land verspreidde de publieke woede zich rond de stadions van de grote traditionele voetbalclubs en was voor het eerst rechtstreeks gericht op de regering van president Recep Tayyip Erdogan.

In ongekende taferelen hebben fans van de Istanbulse clubs Fenerbahce en Besiktas tijdens competitieduels nadrukkelijk het aftreden van de regering geëist. Onder leiding van de oppositie zijn Erdogan en zijn ministers zwaar bekritiseerd vanwege de aardbeving.

Velen zijn vooral boos over het feit dat de verantwoordelijken de bouw van voor aardbevingen onveilige gebouwen direct op een breuklijn goedkeurden of een oogje dichtknijpen. Een ander groot punt van kritiek is de vertraagde aankomst van zoek- en reddingsteams in het hele getroffen gebied.

De aardbeving van 6 februari 2023 heeft enorme schade en verwoesting aangericht in een land dat al maanden met een economische crisis kampt. De reacties tegen de regering zijn nu verder geïntensiveerd in de aanloop naar de aanstaande presidents- en parlementsverkiezingen.

Voetbalstadions als laatste bolwerk

De Turkse regering beperkt de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het land al jaren en de weekendscènes zouden kunnen leiden tot een nieuwe poging om kritische stemmen op de tribunes het zwijgen op te leggen. Na de wedstrijd van Besiktas tegen Antalyaspor beschreef de leider van de Nationalistische Bewegingspartij (MHP), die een bondgenoot is van Erdogans heersende AKP, de protesten als onverantwoordelijk en respectloos voor de slachtoffers van de aardbeving.

“De Nationalist Movement Party veroordeelt krachtig het gebruik van sport in vuile politiek tijdens zulke gevoelige en pijnlijke dagen voor ons land”, schreef Devlet Bahceli op Twitter, waarin hij clubs opriep om achter gesloten deuren te spelen om verdere protesten te voorkomen. In een eerste concrete stap: de Turkse autoriteiten hebben de fans van Fenerbahce verboden zaterdag de wedstrijd van hun team in Kayserispor bij te wonen.

“Jouw pijn is onze pijn”, staat er op een bord dat door fans van Fenerbahçe werd vastgehouden tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend Afbeelding: YUSUF DURSUN/DHA

Bahceli voegde eraan toe dat alle fans die tegen de regering zingen, moeten worden “onderzocht en gestraft”. In het licht van de gebeurtenissen heeft Bahceli, een supporter van Besiktas, zijn lidmaatschap van de club opgezegd.

Kort na de twee aardbevingen zette de overheid de sociale mediaplatforms opnieuw onder druk in een poging kritische stemmen zo snel mogelijk het zwijgen op te leggen. Maar duizenden fans die slogans scanderen tegen de regering tijdens voetbalwedstrijden is een nieuwe dimensie van collectief protest. Experts geloven dat veel mensen de angstdrempel voor de repressieve regering in Ankara hebben overwonnen.

De twee wedstrijden van het weekend leidden er ook toe dat enkele populaire sportcommentatoren de fans steunden, met het argument dat de stemmen op de tribunes niet tot zwijgen moesten worden gebracht. De situatie heeft voor grote opwinding gezorgd in het kamp van AKP-tegenstanders.

Reacties uit de samenleving kunnen ‘muren afbreken’

Sportjournalist Bagis Erten Afbeelding: privé

Sportjournalist Bagis Erten vertelde DW dat hij de oproepen tot het aftreden van de regering ziet als een “sociale reactie” in plaats van een “politieke”.

“Daarom kunnen angsten geen obstakel zijn. Sociale reacties kunnen muren afbreken”, zei hij. Hij wijst er ook op dat regeringen over de hele wereld een probleem hebben als het gaat om fans in voetbalstadions.

“Als je de sociale oppositie onderdrukt, zoals alles waar je op trapt, sijpelt het ergens doorheen en verspreidt het zich dan naar andere plaatsen. Terrassen in het stadion hebben altijd een behoorlijk deel van die verspreiding gehad, of het nu in Europa, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten is.” ’, zegt Erten.

Zullen de protesten de straat op gaan?

Sportjournalist Kenan Basaran vertelde DW dat protesten in het stadion “een toevluchtsoord zijn voor het onderdrukte recht om te protesteren. Op straat zijn deze protesten verboden.”

Basaren zei dat stadions “anoniemer en drukker” zijn en demonstranten gedeeltelijke bescherming bieden tegen tussenkomst van veiligheidstroepen.

“In een ideale democratie kan een individu zijn democratische reactie op straat laten zien. Waarom kan iemand die op de tribunes kan schreeuwen niet op straat schreeuwen? Dat is de echte vraag.”

De grootste en bekendste fangroep van Besiktas heet ‘Carsi’. Het collectief staat momenteel terecht in verband met de “Gezi”-evenementen, de straatprotesten tegen het Erdogan-regime die in 2013 in veel steden in het land plaatsvonden.

Nauwe banden tussen clubs en overheid

Groepen als “Carsi” blijven echter in de minderheid in de Turkse Süper Lig. Er is weinig solidariteit met de demonstranten, aangezien veel clubs nauw verbonden zijn met de AKP. Die clubs gingen zelfs zo ver dat ze verklaringen aflegden waarin ze de stadionprotesten van het weekend bekritiseerden.

Erdogans thuisclub Rize gebruikte bijzonder harde taal in zijn verklaring en noemde de deelnemers aan de standprotesten “schurken” en “rioolratten”. Een andere club die het gedrag van de fans afkeurde, is Corendon Alanyaspor. De voorzitter van het bestuur is de oudere broer van minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu.

Journalist Kenan Basaran Afbeelding: Levent Kulu

Al vóór de AKP was er in Turkije een groot probleem met betrekking tot de corrupte relatie tussen sport en politiek. Maar het is eerlijk om te zeggen dat deze corruptie zijn hoogtepunt heeft bereikt tijdens het AKP-tijdperk.

Sportjournalist Inan Ozdemir zegt dat regeringen in Turkije graag politiek in de sport injecteren: “Het was gemakkelijk voor hen, zolang ze de berichten in de stadions maar konden controleren.” Jarenlang was de AKP eraan gewend geen “kritische stem tegen zichzelf” te horen.

‘Een ernstige waarschuwing’

Het is moeilijk te beoordelen of de golf van protesten op de tribunes zal aanhouden. Volgens Bagis Erten zijn deze reacties echter een “ernstige waarschuwing” aan de regering.

“Na de aardbeving worden ze geconfronteerd met een veel grotere sociale reactie dan ze dachten. Met andere woorden, het is een reactie die ze niet kunnen onderdrukken, organiseren of intimideren.”

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in het Turks.