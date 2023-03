De Turkse oproerpolitie vuurde pepperspray af om een ​​groep demonstranten uiteen te drijven die zich woensdag terugtrokken tegen een politielijn, terwijl een bijeenkomst ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in het centrum van Istanbul aan het aflopen was.

Vrouwen floot en scandeerden: “We houden ons niet stil, we zijn niet bang, we buigen niet”, terwijl ze schilden van de oproerpolitie duwden, waardoor het gevecht met de politie op gang kwam, terwijl de rest van de menigte van ongeveer 2.000 zich verspreidde.

De politie had voorkomen dat de menigte een mars door het stadscentrum organiseerde nadat de lokale autoriteiten een verklaring hadden afgegeven waarin stond dat ze geen marsen, protesten of persverklaringen zouden toestaan. Lokale metrostations waren vanaf vroeg in de middag gesloten.

“De regering treedt af”, scandeerde de menigte tijdens het protest. “We zijn boos, we zijn in rouw, we zijn in feministische rebellie”, zei een groot spandoek dat voor de menigte werd gehouden.

Het evenement vond plaats iets meer dan twee maanden voor de verkiezingen, die naar verwachting president Tayyip Erdogan’s grootste electorale uitdaging ooit zullen vormen. Het was ook iets meer dan een maand na verwoestende aardbevingen in Zuid-Turkije waarbij meer dan 52.000 mensen om het leven kwamen.