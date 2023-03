Turkije en Hongarije kondigden vrijdag aan dat ze het NAVO-lidmaatschap van Finland zullen ondertekenen, waarmee de grootste belemmering voor Finland om toe te treden tot de alliantie wordt weggenomen, maar het bod van Zweden blijft liggen.

“We hebben besloten om het ratificatieproces in ons parlement te starten”, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan tijdens een persconferentie in Istanbul samen met zijn Finse ambtgenoot Sauli Niinistö.

De stap van Erdoğan zal onvermijdelijk zorgen baren over de cohesie van de alliantie, aangezien Zweden – dat oorspronkelijk was uitgenodigd om zich bij Finland aan te sluiten – voorlopig achterop raakt.

Ankara heeft zijn bezorgdheid geuit over de wapenexport en de steun van de landen aan Koerdische groeperingen, wat leidde tot maandenlange onderhandelingen met Finland en Zweden.

Maar ondanks beleidswijzigingen houdt Turkije vast aan zijn gezeur met Zweden en blijft het het proces van Stockholm blokkeren.

Op vrijdag prees Erdoğan Finland voor het nemen van “authentieke en concrete stappen”, terwijl hij Zweden bekritiseerde omdat het de door Turkije gezochte personen niet had overgedragen.

“Met het lidmaatschap van Finland zal de NAVO sterker worden”, zei de Turkse president, eraan toevoegend dat de gesprekken met Stockholm zullen worden voortgezet.

NAVO-lid Hongarije, dat ook de goedkeuring van de twee landen om zich bij het defensieblok aan te sluiten, heeft tegengehouden, heeft zich nu aangesloten bij het steunen van het lidmaatschap van Finland.

In een Facebook-bericht op vrijdagmiddag zei de fractieleider van de regerende Fidesz-partij, Máté Kocsis, dat zijn partij Finland steunt en dat er op 27 maart een stemming gepland staat voor ratificatie door het Hongaarse parlement.

Een besluit over Zweden zal echter op een later tijdstip worden genomen, voegde de Hongaarse parlementariër eraan toe.

Aanhoudende vertragingen voor Zweden zullen onvermijdelijk vragen oproepen over de militaire strategie van het bondgenootschap en de geloofwaardigheid van het lidmaatschapsproces. Een Zweedse functionaris, die sprak op voorwaarde van anonimiteit om het gevoelige proces te bespreken, zei dat veel zal afhangen van hoe lang Zweden op het ijs blijft.

“Op de korte termijn zijn er geen grote zorgen aan onze kant”, zei de functionaris vrijdag. “Mocht dit een langdurige stand van zaken blijken te zijn, dan zal het zorgwekkender worden.”

Dit standpunt werd gedeeld door NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

“Het belangrijkste”, zei hij in een verklaring op vrijdag na de aankondiging van Turkije, “is dat zowel Finland als Zweden snel volwaardig lid worden van de NAVO, niet of ze op precies hetzelfde moment toetreden.”

Binnen de NAVO bestaat de hoop dat het Turkse parlement het bod van Zweden kan goedkeuren na de Turkse verkiezingen in mei – en voordat de NAVO-leiders samenkomen voor een belangrijke top in Litouwen in juli.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto vertelde vorige maand aan POLITICO dat de Vinius-top de “mijlpaal” zal zijn.

“Als dingen daarna worden uitgesteld, is dat niet goed” voor de reputatie van de alliantie, voegde Haavisto eraan toe.

Op de persconferentie van vrijdag zei de Finse president Niinistö dat het NAVO-lidmaatschap van zijn land “niet compleet is zonder Zweden”, eraan toevoegend dat hij hoopt deze zomer een alliantie van 32 leden te zien.

Charly Salonius-Pasternak, een vooraanstaand onderzoeker aan het Finse Instituut voor Internationale Zaken, zei dat hij geen “scenario voorziet waarin Turkije gewoon besluit om Zweden jarenlang zonder reden te laten hangen”.

Veel hangt af van de politieke analyse van Erdoğan.

“Het lijkt er niet op dat hij daar veel meer bij te winnen heeft”, zei Salonius-Pasternak.