Mesut Hancer hält die Hand seiner 15-jarige Tochter Irmak fest, die des verheerenden Bebens in Kahramanmaras in der Türkei von Trümmern wurde en starb

Nach dem Erdbeben in der Türkei en in Syrië heeft een foto van de wereld gemaakt: een man die met de hand tot zijn hoede is, en Körper is onder den Trümmern begraven. De foto’s zijn niet beschikbaar op de foto’s die niet meer beschikbaar zijn.

Adem Altan is op 40 jaar fotograaf, op 15 jaar arbeitet er voor de Nachrichtenagentur AFP. Maar seine Arbeit in der vom Erdbeben grimmig getroffen en turkischen Stadt Kahramanmaras ging naar de hartsgesotenen fotografen onder die Haut.

Het is dienstdag, een tag nach dem verheerenden Beben der Stärke 7,8 im Turks-Syrische Grenzgebiet. Evenmin is er een Rettungsteam in der nahe dem Epizentrum in de Stadt. Die Menschen versuchen so gut es get, selbst die Trummer der eingestürzten Gebäuden wegzuräumen, unter denen sie die Stimmen von Verschütteten horen.

In dem Chaos ein Mann sticht in Orangefarbener Warnjacke hervor. Veel zit er nog steeds, die eige Kälte lijkt daar niet te spüren. “If ich näher hinsah, sah ich, dass er eine Hand”, meldt Adem Altan. Ze hebben een matratze betettet aus dem Schutt hervorragt. Der Rest des Körpers sei unter riesigen Betonplatten zijn begraven.

“Mein Gott, was für ein unerträglicher Schmerz”



De foto’s zijn gemaakt, die Szene aus etwa 60 Meter Entfernung festzuhalten. Het is een verstandiger moment, aber der Mann in der orangefarbenen Jacke ruft ihn zu sich. Kurz lässt er die Hand los, zegt over de Matratze en flüstert mit gebrochener, zittriger Stimme: “Mach Fotos von meinem Kind”. Dann zegt daar Altan das Mädchen und ergreift rasch wieder dessen wächserne Hand and streichelt sie. Zelf beweegt ze niet; ihre Besitzerin lebt nicht mehr.

“Ich sah den Kopf einer Person unter den Trummern. Ich fragte ihn nach seinem Namen”, zei Altan: “Mesut Hançer”, habe der Mann geantwortet. “Dann fragte ich nach dem Namen seines Kindes. Er war een beetje weg, en ich hatte Mühe, ihn zu verstehen.’

“Der Moment hat mich so berührt. Mir standen die Tränen in den Augen, und es fiel mir schwer, nicht zu weinen, as ich die Fotos macht”, schildert Adem Altan over de vraag. “Het is zo traurig oorlog. “Er konnte kaum sprechen”, zegt Altan. “Het is oorlog, als we kijken of we fragen hebben, denn seine Nachbarn verlangt Ruhe, damit sie die Stimmen der Überlebenden onder de Trümmern hören konnten.”

“Nachdem ich die foto’s met macht hatte, wartete ich noch een Weile, in der Erwartung, dass jemand kommen und das Mädchen weg würde. Leider kam niemand”, bericht Altan spaeter dem britischen “Guardian”. Schließlich habee er Hançer en Irmak verlassen müssen, um die Zerstörungen für AFP weiter zu dokumentieren. “Vanuit de oorlogsjaren, was mit ihnenschen ist, en zo ging het toen ik morgen naar de Ruinen ging, wo der Vater en de Tochter wewesen waren”, aldus de foto. “Ich weiß nicht, was mit dem Vater passionert ist. Er war nicht mehr da, as ich am nächsten Tag ankam. Und auch seine Tochter war nicht mehr da.”

Foto symboliseert de Leid der Opfer in der Türkei und in Syrian



Schonen als er inmitten der Trümmer seine Foto’s van hen samen tot een macht zijn, dacht Adem Altan dacht, wie ziet de Bilder Sinnbild voor de Verzweiflung der Erdbebenopfer sind. Wie er ook naar Wirkung gaat, kan er niets aan doen.

Medien weltweit haben das Foto des Trauernden aufgegriffen, in de Online-Netzwerken wurde es hunderttausende Male geteilt. “Het is sowohl in der Turkije als auch weltweit viel Aufmerksamkeit erregt”, sagt Altan dem “Guardian”. “Ich habe Hunderte von Nachrichten erhalten, in denen es hieß: ‘Ein sehr starkes Foto, das den Schmerz des Erdbebens zeigt’.” Der Vater wollte, dass die Welt seinen Verlust zien, en das tut sie.

Für Altan ist die Aufnahme ein Symbol für das entsetzliche Leid der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrisch, aber auch für ihre stille Würde. Er kan worden gezegd dat de Bild vergleichen, dat is bislang gemacht habe. “De foto heeft een gemengde Aufmerksamkeit erregt, ja. Aber ich kan nicht sagen, dass ich glücklich bin. Das ist eine Katastrophe.”

Adem Altan glaubt, dass die Aufnahme auch nach Jahren noch in Erinnerung bleiben wird. “Viele haben mir gesagt, dass sie dieses Bild werden nooit vergeten, bis sie sterben”, erzählt erzählt. Ebenso weinig die zelfbst.

Quellen: AFP, “De beschermer”