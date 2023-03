De Kryptobank Silvergate-fabriek heeft een hoge capaciteit om de behoeften en vrijwilligheid van de Abwicklung te vergroten. Das verunsichert die Kryptobranche. Er zijn verschillende manieren om een ​​digitale Währungen verbucht Kursverluste – Allen Voran der Bitcoin.

Die schlechte stimulering en finanzmärkten hebben de mogelijkheid om snel geld te verdienen. De Bitcoin handelt onder de Mark van 20.000 US-Dollar. Am Vormittag gab der Kurs der nach Marktwert größten Internetdevise tot rond 19.900 Dollar nach. Bereits am Vortag hatten sich ausgehend von etwa 22.000 Dollar kräftige Verluste eingestellt. Die zweitgrößte Anlage Ether zonk tot 1400 Dollar, tegen 1500 Dollar op Vortag. Er is een marktwaarde van 22.800 Kryptowerte fiel under the Marke von einer Billion Dollar.

Bitcoin 19.641,21

Ausgelöst wurde die schlechte marktstimmung door turbolenzen in US-Bankensektor. De Zusammenbruch van Krypto-Bank Silvergate en problemen met risicokapitaal voor de technologiebranche die gespecialiseerd is in Silicon Valley Bank (SVB).

Een den Börsen griffen die Sorgen auch auf traditionelle Banken über, deren Aktienkurse erheblich unter Druck gerieten. Achteraf vanaf het begin, wegen van de deutlich gestiegenen Zinsen kunnen worden gebruikt om kredietwaardigheid te bereiken, waren de Geldhäuser belaste würde.

Digitalwährungen van Bitcoin zählen zu den overduidelijke riskante anlagen, die von einer schlechten Marktstimmung oft nach unten gezogen werden. Schon seit oneiniger Zeit lastet auf dem Market die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen. Achteraf is de huidige inflatie gedaald, de Amerikaanse Zentralbank Fed heeft ervoor gezorgd dat Zinsanhebungen een vertrouwensrelatie hebben. Hoe meer Zinsen over het algemeen schlecht voor risicovolle Anlagenklassen, de zekerste Wertpapiere wie Staatsanleihen dan meer Zinsen afbouwt.