Eigenaar van Bankaktien müssen am Morgen nach der Credit-Suisse-Übernahme deutliche Verluste hinnehmen. Sparer haben nach Einschätzung von Experten aber keinen Grund, in Panik zu verfallen. De regels zijn gebaseerd op de financiële verschärft.

Die Turbulenzen maken deel uit van de Zwitserse Großbank Credit Suisse die in de US-Bankensektor werkt in Deutschland für Unruhe. Grund zur Besorgnis haben jedoch weniger Sparerinnen and Sparer als vielmehr die Beschäftigten der betroffen Geldinstitute sowie möglicherweise Anlegerinnen and Anleger. Als het Duitse banksysteem “gut aufgestellt” is, wordt Bundeskanzler Olaf Scholz über einen Sprecher versichern.

Für Einlagen besteht in Deutschland een gesetzlicher Schutz bis zu einer Summe von 100.000 Euro per persoon en bank. Die regels waren 2015 in der EU verschärft en vereinheitlicht worden. In bestimmten Fallen, als er een aanvraag is ingediend voor een sozialrechtlicher aanvraag of een privé-immobiliënverkoper, kan dit oplopen tot een bedrag van 500.000 euro als een beschermde aanvraag.

Als u een lening aanvraagt ​​bij een vrijwillige Einlagensicherungsfonds der Banken, kunt u een bedrag van 100.000 Euro betalen. Voor Sparerinnen en Sparer greife damit “ein doppeltes Sicherungsnetz aus gesetzlicher und freiwilliger Einlagensicherung”, zei Hilmar Zettler van Bundesverband Deutscher Banken (BdB).

“Es gibt keine faulen Kredite”

Der gesetzliche Schutz betrifft sowohl Privatleute as auch Unternehmen. Etwas komplizierter ist die Lage bij Einlagen außerhalb der EU, einschließlich Einlagen bei der Credit Suisse zelf. Allerdingen zijn in der Schweiz een beveiligingssysteem voor kosten van 100.000 Franken, etwa 100.800 Euro. Zudem soll die Übernahme der Credit Suisse durch die ebenfalls schweizerische UBS deren Geschäfte absichern.

Voor alle weisen aber Expertinnen en Experten darauf hin, dat de Krisenfestigkeit der Banken seit der Finanzkrise ab 2007 deutlich verbessert habe. Het Duitse Finanzsystem is “stabiel en robuust”, en het Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin. “Die Eigenkapital-Quoten zonder meer, het heeft een eigen krediet”, verweist auch der Ökonom Jens Südekum vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums in der “Bild”-Zeitung auf deutliche Unterschiede zur Lage vor 15 Jahren.

EZB würde Liquidität absichern

Auf jeden Fall waarschuwt de Fachleute voor Panikreaktionen. Bei einem “Bank Run”, ook een plötzlichen Abzug von Bankeinlagen aus Angst vor einer Krise, konne es auch für deutsche Banken eng werden, mahnt Südekum zur Ruhe. Auch der Zinsanstieg konne für Probleme sorgen, wenn etwa bei Baufinanzierern deswegen in größerem Umfang Kredite Platzen sollten. Valt niet onder de dekking van de Europäische Zentralbank (EZB) en de liquiditeit van de banken.

Deutliche Verluste moet scharnieren om morgen Eigentümerinnen en Eigentümer von Bankaktien hinnehmen te zijn. Over het algemeen zog dies die Börsen in Deutschland sowie international zunächst nach unten. Später spannte sich die Lage wieder.