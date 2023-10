Mit einem Doppelschlag geht der 1. FC Heidenheim im Duell mit dem FC Augsburg in Führung – doch sein frühes Glück kann der Aufsteiger nicht über die Zeit retten. Gegner FC Augsburg schüttelt den frühen Schock ab und beschert dem neuen Trainer einen guten Start.

Der FC Augsburg zeigte im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer Jess Thorup eine beeindruckende Moral und feierte die erhofften Erfolgserlebnisse. Knapp zwei Wochen nach der Trennung von Enrico Maaßen gewann der FCA sein Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim trotz eines frühen 0:2-Rückstands mit 5:2 (3:2) und verschaffte sich damit wieder etwas Luft im Tabellenkeller.

Tim Kleindienst (17.) und Jan-Niklas Beste (18.) brachten Heidenheim mit einem Doppelschlag zunächst in Führung. Doch Phillip Tietz (29.), Mads Pedersen (41.) und Ermedin Demirovic (42.) drehten die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff. Am Ende bescherten Felix Uduokhai (64.) und Elvis Rexhbecaj (88., Handelfmeter) den Augsburgern nach mehr als einem Jahr und 16 Fehlversuchen einen weiteren Auswärtssieg in der Bundesliga – und erstmals fünf Tore auswärts. „Es war eine große Erleichterung, nach so langer Zeit endlich einen Auswärtssieg zu holen“, sagte Tietz auf DAZN, „letztendlich war es ein tolles Spiel. Wir sind ein eingeschworener Haufen, das sieht man: Jeder kämpft für jeden.“ andere.“

Thorup ändert das System sofort

Anders als sein unglücklicher Vorgänger Maaßen setzte Thorup auf eine Viererkette. Der Däne hatte im Vorfeld betont, dass „Mentalität und Laufeinsatz“ wichtiger seien als Taktik. Allerdings startete sein Team vorsichtig. Auf der Suche nach der nötigen Stabilität schien es dem FCA in erster Linie darum zu gehen, keine Fehler zu machen und überließ die Kontrolle über das Spiel größtenteils den eiskalten Hausherren.

Bei einer Ecke von der rechten Seite stahl sich Adrian Beck am zweiten Pfosten davon, und kein Augsburger konnte seinen Direktschuss in die Mitte klären – Kleindienst musste nur den Fuß drin lassen. Heidenheim blieb am Drücker und in Person von Beste nutzte den fehlenden Einsatz in der Augsburger Abwehr zum 2:0. Nach den hektischen Versuchen, das Spiel zu kontrollieren, musste auch der FCA auf eine Standardsituation zurückgreifen. Diesmal war es die Heidenheimer Abwehr, die Tietz aus den Augen verlor. Augsburg war plötzlich wach – und drehte richtig auf. Erst traf Pedersen den Eckball von der Strafraumgrenze, Sekunden später hämmerte Demirovic eine flache Flanke ins Tor.

Nach Wiederanpfiff hatten die Augsburger zunächst Glück, dass sie den Ausgleich nicht kassierten. Gleichzeitig öffneten sich durch Heidenheims Offensivbemühungen immer mehr Räume am anderen Ende des Feldes. Während Tietz (62.) und Fredrik Jensen (64.) scheiterten, sorgte Uduokhai nach einer weiteren Ecke für die Entscheidung.