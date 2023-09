Tunesien hat fünf Abgeordneten die Einreise verweigert. Die Delegation des Auswärtigen Ausschusses, die am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch antreten sollte, kritisierte die Entscheidung scharf und forderte eine Erklärung der tunesischen Behörden. „Dieses Verhalten ist beispiellos seit der demokratischen Revolution im Jahr 2011“, heißt es in der Erklärung. „Wir sind weiterhin bereit, über kritische Themen in den Dialog zu treten und fordern dies ein.“

Während ihres Aufenthalts wollten die Europaabgeordneten zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften, Oppositionsführer und Vertreter politischer Stiftungen sowie EU-Mitgliedstaaten treffen. Das gab das Europäische Parlament in einer Pressemitteilung bekannt. Es wurden Treffen mit ihren tunesischen Amtskollegen angefordert. Angeführt wurde die Delegation vom deutschen Abgeordneten Michael Gahler (CDU).

Die fünf Abgeordneten sind überzeugt, „dass die desolate wirtschaftliche und soziale Lage in Tunesien, die durch die humanitäre Krise noch verschärft wird, dringend einen umfassenden nationalen Dialog erfordert.“ Ohne dies seien die Aussichten für eine stabile politische und wirtschaftliche Entwicklung in Tunesien düster, heißt es in der Erklärung weiter. Zur Delegation gehörten neben Gahler der Deutsche Dietmar Köster (SPD) und die drei französischen Abgeordneten Salima Yenbou, Mounir Satouri und Emmanuel Maurel.

Maurel hatte Internetdienst X (ehemals Twitter) schrieb, er sei schockiert über das Verbot. „Die europäischen Staats- und Regierungschefs dürfen diese Entscheidung nicht unbeantwortet lassen“, forderte er. Zuvor hatte die Nachrichtenseite „Politico“ berichtet.

EU-Angaben zufolge waren die Mitglieder des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik zuletzt im April 2022 in Tunesien, um sich über Menschenrechts- und Demokratiefragen zu informieren.

Kritik am Migrationspakt

Michael Gahler kritisierte den im Juli mit Tunesien geschlossenen Migrationspakt deutlich. Dieser sieht Finanzhilfen in Höhe von rund einer Milliarde Euro vor, unter anderem zur Unterstützung der Küstenwache, darunter Soforthilfen in Höhe von 105 Millionen Euro zur Stärkung des Grenzschutzes. Dadurch soll die irreguläre Migration eingedämmt werden. Dieser war zuletzt auch nach Vertragsabschluss stark angestiegen.

In Tunesien regiert Präsident Kais Saied zunehmend autoritär. Im Juli 2021 rief er den Ausnahmezustand aus. Seitdem regiert er weitgehend per Dekret und geht massiv gegen die Opposition und kritische Stimmen sowie gegen Migranten aus Ländern südlich der Sahara vor.