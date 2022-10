Tunesien droht ein Verbot der WM 2022 in Katar — RT Sport News

Tunesien läuft Gefahr, von der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2022 in Katar im November ausgeschlossen zu werden, wenn sich die Regierung des nordafrikanischen Landes in Fußballangelegenheiten einmischt, so der Weltverband des Sports, die FIFA.

Die Warnung der FIFA kommt, nachdem Tunesiens Minister für Jugend und Sport, Kamel Deguiche, sich wiederholt über eine mögliche „Auflösung von Bundesämtern“ geäußert hatte.

Die FIFA hat Deguiches Äußerungen als Versuch verstanden, sich in die Führung des tunesischen Fußballverbandes (FTF) einzumischen. Sie hat die Organisation aufgefordert, Informationen über etwaige Versuche der tunesischen Regierung, sich in ihre Angelegenheiten einzumischen, herauszugeben, und gleichzeitig damit gedroht, das Büro der FTF aufzulösen.

Die FTF wurde auch von der FIFA daran erinnert, dass Mitgliedsverbände sind „gesetzlich verpflichtet, ihre Angelegenheiten unabhängig und ohne ungebührliche Einflussnahme Dritter zu regeln“.

„Jede Nichteinhaltung dieser Pflichten kann die Verhängung von Strafen nach den FIFA-Gesetzen zur Folge haben, einschließlich der Suspendierung des betreffenden Verbands.“ Lesen Sie einen Brief von Kenny Jean-Marie, FIFA-Direktor für Mitgliedsverbände, an den Generalsekretär der FTF, Wajdi Aouadi.









Ein Verbot der FTF durch die FIFA würde bedeuten, dass keine tunesischen Klubs oder Nationalmannschaften an internationalen Wettbewerben wie dem Afrikanischen Nationen-Pokal oder der Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen.

Die FIFA hat verlangt, dass die FTF bis spätestens Freitag auf ihre Anfrage antwortet. Die Organisation wurde in letzter Zeit mit weiteren schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert, wobei der Verein Chebba behauptete, FTF-Präsident Wadie Jary habe das Schiedsgericht für Sport (CAS) im April 2021 wissentlich in die Irre geführt, bevor die in der Schweiz ansässige Behörde zugunsten von Chebba entschied.

Chebba wurde für ein Jahr gesperrt und stieg danach in die vierte Liga des Landes ab „Nicht rechtzeitige Anmeldung“ für die Saison 2020-2021“. Bevor das Urteil aufgehoben wurde, wurde die Kontroverse zu einem nationalen Gesprächsthema in der tunesischen Gesellschaft.

Tunesien, bekannt als die Carthage Eagles, kam in fünf WM-Teilnahmen nie über die Gruppenphase hinaus und trifft in Gruppe D auf den Meister Frankreich, den Halbfinalisten der Euro 2020, Dänemark, und Australien. Sie beginnen ihre Kampagne 2022 in Katar gegen Dänemark im November 22.