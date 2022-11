Tumblr verkauft dir zwei nutzlose blaue Häkchen für 8 $

Das Tumblr Wichtige blaue Internet-Häkchen ist der neueste von ein paar Scherzartikeln, die Tumblr in seinem Webshop verkauft, und es macht ungefähr das, was Sie erwarten würden: Fügen Sie ein blaues Häkchen – eigentlich zwei blaue Häkchen – neben einem Blog Ihrer Wahl hinzu. Falls es nicht zu 100 Prozent klar ist, dies ist ein kompletter Eitelkeitskauf, der keinen besonderen Status verleiht und nichts erfordert, außer etwa 8 US-Dollar zu bezahlen. Während der neue Verifizierungsplan von Twitter Ihnen einige zusätzliche Website-Funktionen über Twitter Blue für 8 US-Dollar pro Monat bringt, ist Ihr einziger Vorteil hier, dass sich das Abzeichen „jederzeit in einen Haufen Krabben verwandeln kann“. (Wenn Ihr Tumblr seit etwa 2014 nicht aktualisiert wurde, verweist dies auf einen Aprilscherz vor Ort.)