„Tulsa King“-Rezension: Sylvester Stallone versucht, die Uhr auf Paramount+ zurückzuspulen.

Aufbauend auf dem Erfolg von „Yellowstone“ haben Paramount+ und Produzent Taylor Sheridan scheinbar eine Streaming-Strategie aufgegriffen, die darauf basiert, erfahrene Filmstars zu casten, eine verfügbare Ware in einer Branche, die für Altersdiskriminierung bekannt ist. Geben Sie „Tulsa King“ ein, ein schlankes Fahrzeug für Sylvester Stallone, das ein wenig zu offen als Gangsterfisch aus dem Wasser entworfen wurde.

Stallones Dwight Manfredi (der sagt, er sei nicht weniger nach Eisenhower benannt worden) wird nach 25 Jahren Gefängnis wieder in die Welt entlassen, nur um festzustellen, dass diejenigen, die den Mob in seinem alten Tummelplatz in New York anführen – von denen einige „Kinder waren “, zumindest für ihn, als er wegging, um sie zu beschützen – will ihn nicht in der Nähe haben.

„Hier ist nichts mehr für dich übrig“, sagt der neue Chef („The Wire“ Domenick Lombardozzi) und merkt an: „Wir können die Uhr nicht einfach zurückdrehen.“

Konzeptuell ist es jedoch genau das, was „Tulsa King“ tut oder zumindest versucht, Dwight in die trostlosen Grenzen von Oklahoma zu verbannen. Kurzerhand heuert er einen Fahrer (Jay Will) an und macht sich daran, zu beweisen, dass er auch im Hinterland weiterverdienen kann, indem er zunächst eine Geschäftsbeziehung mit der örtlichen Marihuana-Apotheke eingeht.

Dwight schreckt nicht davor zurück, Leuten ins Gesicht zu schlagen, wenn sie es verdienen, was bei Verhandlungen hilfreich sein kann. Er ist fest entschlossen, den Jungs zu Hause zu demonstrieren, dass er es überall schaffen wird, wenn er es dort schafft.

„Tulsa King“ entpuppt sich als eine ziemlich seltsame Mischung von Attributen, die sich fast ausschließlich auf Stallones Charisma eines Filmstars stützt, da die Show zwischen Sitcom-Konventionen und R-Rated-„The Sopranos“-Schnörkeln wechselt. Als ihn eine Frau trifft und ihm später erzählt, dass sie dachte, er sei 55 (er gibt zu, 20 Jahre älter zu sein), ist klar, dass ein bisschen Ego-Streicheln auch Teil der Formel ist.

Während Stallone den Bildschirm hält, sind einige der Sitcom-Berührungen schwach und zu offensichtlich, wobei Dwight so tut, als wäre er mit allem, was draußen während seiner Zeit hinter Gittern passiert ist, nicht vertraut, und schüttelt den Kopf über Mobiltelefone, Kreditkarten und Geschäfte, die don er akzeptiert kein Bargeld, sein bevorzugtes Zahlungsmittel für Geschäfte.

Wie bereits erwähnt, sind Streaming im Allgemeinen und Paramount im Besonderen zu Zufluchtsorten für ältere Stars geworden, wobei Harrison Ford und Helen Mirren nächsten Monat im „Yellowstone“-Prequel „1932“ zu sehen sein werden. Nach Stallones anderem jüngsten Streaming-Projekt mit dem Film „Samaritan“ auf Amazon macht die Tatsache, dass das Poster seinen Namen in großen Buchstaben über dem Titel anzeigt, deutlich, was sie hier verkaufen, und mit Streamern, die um Aufmerksamkeit kämpfen, ist es kein schlechter Kampf planen.

In diesem Sinne schlägt „Tulsa King“ vor, dass Sie vielleicht die Uhr zurückdrehen können, nur ein bisschen, auch wenn Sie jetzt ein bisschen tiefer fliegen werden.

„Tulsa King“ wird am 13. November auf Paramount+ uraufgeführt.