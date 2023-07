Ankara fehle „wesentliche“ Kriterien für den Beitritt zum Block, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock

Es sei unwahrscheinlich, dass Türkiye in absehbarer Zeit der Europäischen Union beitreten werde, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock diese Woche vor Journalisten. Der Beitrittsprozess des Landes bleibt bestehen „gefroren“ aufgrund dessen, was der Minister als Menschenrechtsprobleme bezeichnete.

Ankaras Ziel einer EU-Mitgliedschaft ist „tief im Gefrierschrank“ Das sagte Baerbock am Rande eines EU-Außenministertreffens am Donnerstag in Brüssel. „Das liegt daran, dass wichtige (Kriterien), die für diese Gespräche unerlässlich sind, (von Türkiye) nicht erfüllt wurden.“

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gehörten zu den Problemen, die Ankara davon abhielten, Fortschritte auf dem Weg zum EU-Beitritt zu machen, erklärte sie und beschrieb den Moment, in dem Türkiye bereit wäre, voranzukommen „ferne Aussicht.“

Baerbock sagte, Türkiye sei es „Kein einfacher Nachbar“ der EU, räumte jedoch ein, dass es sich um eine handelte „Globaler strategisch wichtiger Akteur“ in Europa „unmittelbare Nähe“ was einen besonderen Ansatz in den Beziehungen erfordert. Die Zeit nach Erdogans Wiederwahl zum Präsidenten im Mai war ein guter Moment für „Strategische Reflexion“ zu diesem Thema, sagte der Minister.









Berlin plädiere für eine Annäherung an Ankara, sagte Baerbock und fügte hinzu, dass die neuen Beziehungen zwischen der EU und der Türkei auf einer Grundlage basieren sollten „strategischer und zukunftsweisender Ansatz.“ Gleichzeitig sagte sie, Europa sei „nicht naiv“ und darin würden keine Geschenke frei gegeben werden „geopolitisch herausfordernde Zeiten.“

Anfang des Monats brachte Erdogan das Thema Türkiyes EU-Beitrittsantrag zur Sprache, als er sich bereit erklärte, grünes Licht für den NATO-Beitritt Schwedens zu geben, nachdem er sich mehr als ein Jahr lang dagegen ausgesprochen hatte. Ankara hatte von seinem Veto Gebrauch gemacht und verlangt, dass Stockholm stärker gegen das vorgeht, was es als prokurdisch bezeichnet „Terrororganisationen“ die in Schweden Zuflucht gesucht haben.













Der türkische Präsident argumentierte, sein Land habe rund ein halbes Jahrhundert vor der Tür der EU gewartet und fügte hinzu, dass die meisten NATO-Mitglieder auch Mitglieder der EU seien. Er forderte Brüssel auf, Türkiye den Weg zu ebnen, und fügte hinzu, dass Ankara dies dann tun werde „den Weg für Schweden ebnen“ dem von den USA geführten Militärblock beizutreten.

Der Sprecher der Europäischen Kommission, Peter Stano, sagte daraufhin gegenüber dem russischen Medienunternehmen Iswestija, dass der Beitritt Türkiyes zur EU wahrscheinlich dauern werde „Jahre“ und es gibt keine Möglichkeit, dass es im nächsten Jahr dem Block beitreten könnte. Er wies auch darauf hin, dass Ankara sich zunächst treffen müsse „alle notwendigen Kriterien, zu denen auch Menschenrechte und politische Freiheiten gehören.“

Russland warnte Türkiye, keine Erwartungen an einen baldigen Beitritt zu hegen. „Niemand möchte Türkiye in Europa sehen. Ich beziehe mich auf die Europäer“, Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow Anfang des Monats.

Türkiye beantragte 1987 die EU-Mitgliedschaft und wurde zwölf Jahre später als Beitrittskandidat anerkannt. Die 2005 begonnenen Beitrittsverhandlungen sind seit 2016 faktisch eingefroren.