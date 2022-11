Türkiye zahlt Rubel für Gas – Minister — RT Business News

Türkiye hat damit begonnen, einen Teil seines Erdgases aus Russland in Rubel zu bezahlen, teilte der türkische Energieminister am Dienstag in einem Interview mit dem Sender TRT Haber mit.

Fatih Donmez kündigte an, dass in den kommenden Monaten der Anteil der Zahlungen in lokaler Währung im Energiehandel mit Moskau steigen werde, und die Seiten führen derzeit technische Arbeiten an einer solchen Verschiebung durch.

„Wie Sie wissen, wurde eine Einigung erzielt, die Teilzahlung hat bereits begonnen. Wir wollen unsere Arbeit in diese Richtung intensivieren“, sagte der Minister.

Im September einigten sich Ankara und Moskau darauf, dass Türkiye 25 % seiner Gasversorgung in russischer Währung bezahlen würde. Im folgenden Monat schlug der russische Präsident Wladimir Putin vor, Gas von den beschädigten Nord-Stream-Pipelines unter der Ostsee nach Türkiye umzuleiten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Vorschlag angenommen und erklärt, sein Land sei bereit, ein wichtiger internationaler Gasknotenpunkt zu werden, auf den sich künftig mehrere Länder verlassen können.

Auf die Frage nach den Plänen sagte Energieminister Donmez, Ankara werde bis Ende dieses Jahres einen Fahrplan erstellen und eine Konferenz für Lieferanten und Käufer abhalten.

Daten des türkischen Instituts für Statistik zeigen, dass der Handel zwischen Moskau und Ankara in letzter Zeit schnell zugenommen hat, wobei das Volumen der nach Russland gelieferten Waren im September einen monatlichen Rekord von 1,1 Milliarden US-Dollar erreichte. Türkiye entwickelt sich zu einem der wichtigsten Handelspartner Russlands und könnte Deutschland in Bezug auf das Exportvolumen überholen, deuten Daten darauf hin.

