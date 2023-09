ICHAnfang September kam es im Istanbuler Stadtteil Maslak zu einer wilden Schießerei. Zwei Motorradfahrer schossen in einem Café auf Gäste. Diese wiederum zogen ihre Waffen und schossen zurück, heißt es in türkischen Medienberichten. Die Gruppe aus dem Café flüchtete in einem Kleinbus, wurde jedoch von der Polizei angehalten. Wie sich herausstellte, waren sie schwedische Staatsbürger. Bei Hausdurchsuchungen wurden weitere Waffen und Drogen sichergestellt.

Friederike Böge Politischer Korrespondent für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Julian Staib Politkorrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.

Die sechs festgenommenen Schweden sollen Teil einer Drogenbande sein, die in Schweden als „Foxtrot“ bekannt ist. Die Gruppe wird für einen Großteil der jüngsten Gewaltverbrechen in Schweden verantwortlich gemacht. Fast täglich kam es zu Explosionen und Schießereien; Der Landespolizeipräsident sprach kürzlich von einem beispiellosen Ausmaß. Der jüngste Schwerpunkt lag auf Uppsala, wo innerhalb von acht Tagen sechs Menschen erschossen wurden.