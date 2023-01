Türkiye setzt Hoffnungen auf Gas aus dem Schwarzen Meer — RT Business News

Das Land könnte seine Gasimporte um ein Viertel kürzen, wenn eine massive neue Lagerstätte auftaucht

Die Gasreserven von Türkiye im Schwarzen Meer können den Bedarf des Landes für die kommenden Jahrzehnte decken, kündigte Energieminister Fatih Donmez am Montag auf dem Forum „The Century of Turkey in Energy“ an.

Die derzeit nachgewiesenen Lagerstätten werden es ermöglichen, die Inlandsnachfrage für die nächsten 30 Jahre zu decken, während neue Entdeckungen im Schwarzen Meer diese Selbstversorgung in Bezug auf die Gasversorgung noch länger verlängern werden, erklärte der Beamte. Er fügte hinzu, dass die erste Phase der Gasförderung im Schwarzen Meer im März beginnen werde.

Die bestehende Infrastruktur für den Gastransport und die Gasspeicher sowie die im Bau befindlichen Standorte sind nach Angaben des Ministers auf eine Betriebsdauer von mindestens 50 Jahren ausgelegt.

„Ich hoffe, dass bei der Produktion in dieser Region [the Black Sea] Vollauslastung erreicht, werden wir ein Viertel unseres Gasbedarfs decken,“, sagte Donmez und meinte damit, dass das Land seine Importe um ein Viertel kürzen würde.









Die Erklärung kommt, da Türkiye seine Schätzung der Erdgasreserven im Schwarzen Meer um ein Drittel auf 710 Milliarden Kubikmeter (bcm) erhöht hat. Im Dezember erweiterte Ankara seine Erstbewertung einer Offshore-Lagerstätte des Sakarya-Gasfeldes und entdeckte ein neues Gasfeld, Caycuma-1. Das Sakarya-Feld wird jetzt auf 652 Mrd. Kubikmeter Gas geschätzt, verglichen mit einer anfänglichen Schätzung von 540 Mrd. Kubikmetern.

Das neu entdeckte Feld Caycuma-1 enthält schätzungsweise 58 Milliarden Kubikmeter. Es wird an das Sakarya-Feld und von dort an das nationale Stromnetz angeschlossen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Monat. Die Sakarya-Lagerstätte, die anscheinend die größte jemals im Schwarzen Meer entdeckte Lagerstätte ist, soll dieses Jahr online gehen.

Türkiye strebt Energieunabhängigkeit an und will sich von Importen weg diversifizieren, mit denen fast der gesamte Inlandsverbrauch gedeckt wird. Das Land ist derzeit stark abhängig von Lieferungen aus Russland, Aserbaidschan, Iran, Nigeria und Algerien sowie von LNG-Importen aus Katar und den USA.

