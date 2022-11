Türkiye nimmt im Fall der Explosion in Istanbul Festnahmen vor — RT World News

Die Verdächtigen gehören zu den 49 Personen, die im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag von letzter Woche festgenommen wurden, darunter auch der mutmaßliche Attentäter

Insgesamt 17 Personen wurden auf gerichtliche Anordnung im Zusammenhang mit der Explosion am vergangenen Sonntag, die die berühmte Istiklal Caddesi, einem der wichtigsten Touristenzentren Istanbuls, erschütterte, in Untersuchungshaft genommen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

Die Liste enthält eine Frau, Ahlam Albashir, die von den türkischen Behörden beschuldigt wird, die Bombe gelegt zu haben. Zuvor war sie von türkischen Beamten als syrische Staatsangehörige identifiziert worden, die angeblich im Namen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) handelte, einer militanten Gruppe, die von Türkiye und einigen anderen Nationen als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Keine Gruppe hat bisher die Verantwortung für den Angriff übernommen. Die Verhafteten gehörten zu den 49 Personen, die von der Polizei wegen ihrer angeblichen Beteiligung an dem Bombenanschlag festgenommen wurden, sagte Anadolu und fügte hinzu, dass 29 Verdächtige auf Anordnung der türkischen Staatsanwaltschaft abgeschoben wurden. Drei Personen wurden außerdem gegen Kaution freigelassen.









Den Verdächtigen wird vorgeworfen „Zerstörung der Einheit und Integrität des Staates“, „vorsätzliche Tötung“, „vorsätzliche Tötungsversuche“ und „vorsätzliche Beihilfe zum Mord“ nach Anadolu. Neben Albashir wurden von der Nachrichtenagentur die Identitäten zweier weiterer Verdächtiger enthüllt. Einer von ihnen wird als Bilal H. identifiziert, der noch auf freiem Fuß ist.

Ein anderer ist Ferhat H., der Inhaber einer Werkstatt im Istanbuler Stadtteil Esenler, der laut Anadolu einige Zeit Albashir und Bilal H. in seinem Haus beherbergte. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Verbindungen zur PKK zu haben und sich zu verbreiten „Terrorpropaganda“ auf sozialen Medien. Zuvor sagte Innenminister Suleyman Soylu, dass der mutmaßliche Organisator des Bombenanschlags festgenommen wurde, bevor er das Land verlassen konnte. Seine Identität wurde nicht bekannt gegeben.

Die Explosion am Sonntag forderte das Leben von sechs Menschen und hinterließ 81 Verletzte. Zwei von ihnen seien immer noch in einem kritischen Zustand, sagte Anadolu unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Das russische Generalkonsulat in Istanbul teilte am Montag mit, dass drei russische Staatsangehörige bei dem Bombenanschlag verletzt worden seien, ihr Leben jedoch nicht in Gefahr sei.