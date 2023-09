Im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten machte Wladimir Putin Kiew für das Scheitern der vorherigen, von Ankara vermittelten Gesprächsrunde verantwortlich

Türkiye sei bereit, die Ukraine und Russland erneut an den Verhandlungstisch zu bringen, gab der Präsident des Landes, Recep Tayyip Erdogan, am Montag bekannt. Der russische Präsident Wladimir Putin machte Kiew unterdessen für das Scheitern früherer Friedensbemühungen verantwortlich.

Während eines Treffens der beiden Staats- und Regierungschefs in Sotschi, Russland, sagte Erdogan, dass sein Land „Zuvor fanden direkte Gespräche zwischen den (gegnerischen) Konfliktparteien statt.“ wie von TASS zitiert. Er betonte weiter, dass Ankara dies tue „bereit, in dieser Angelegenheit alles in ihrer Macht Stehende zu tun und als Vermittler aufzutreten.“

Putin seinerseits bemerkte dies zwar „Es wurden Vereinbarungen mit der Vermittlung (und den) Dokumentenentwürfen des türkischen Präsidenten getroffen, die zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation vereinbart wurden.“ Letzten Frühling schließlich Kiew „schickte sie auf die Müllkippe.“ Zu den seither vorgeschlagenen Friedensinitiativen wies der russische Staatschef darauf hin, dass keine davon mit Moskau besprochen worden sei.

Putin sagte abschließend, dass Russland niemals Vermittlungsbemühungen abgelehnt habe, auch nicht die von China, afrikanischen Ländern und der Türkei.

Die beiden Präsidenten diskutierten eine Reihe von Themen, darunter die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen und die Schwarzmeer-Getreideinitiative, aus der sich Russland im Juli zurückzog.









Laut Putin war Moskau dazu gezwungen, weil der Westen seinen Teil der Abmachung nicht einhalten und die Sanktionen gegen russische Agrarexporte nicht aufheben wollte. Er fügte hinzu, dass der Kreml bereit sei, zu dem Abkommen zurückzukehren, sobald seine Beschwerden ausgeräumt seien.

In den letzten Monaten haben mehrere afrikanische Nationen sowie Brasilien und China ihre Visionen für die Verwirklichung eines Friedens zwischen Kiew und Moskau dargelegt.

Auch Kiew hat einen eigenen Plan vorgelegt, der unter anderem den bedingungslosen Abzug der russischen Truppen aus allen Gebieten innerhalb der ukrainischen Grenzen von 1991, Reparationen und ein Tribunal für mutmaßliche Kriegsverbrecher vorsieht.

Moskau wies den Plan als realitätsfremd zurück. Als Beweis dafür, dass die Ukraine nicht zu Verhandlungen bereit sei, führten russische Beamte auch ein im vergangenen Oktober von Präsident Wladimir Selenskyj unterzeichnetes Dekret an, das Gespräche ausschließt, solange Putin an der Macht bleibt.

Als sich Vertreter der beiden Kriegsparteien Ende Februar und März letzten Jahres in Istanbul zu Verhandlungen zusammensetzten, zog sich die Ukraine Anfang April schließlich aus den Gesprächen zurück.

Als Grund für den Abbruch des Verhandlungsprozesses nannten ukrainische Beamte angebliche Kriegsverbrechen, die von den sich zurückziehenden russischen Truppen in den Kiewer Vororten Bucha und Irpen begangen wurden. Moskau hat diese Behauptungen zurückgewiesen.