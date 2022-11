Türkiye behauptet ersten Erfolg bei Operation in Syrien — RT World News

Fast 200 „Terroristen“ seien neutralisiert worden, sagte Verteidigungsminister Akar gegenüber Präsident Erdogan

Türkische Luft- und Artillerieangriffe haben „neutralisiert“ 184 „Terroristen“ im Nordirak und in Syrien, sagte Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag gegenüber Präsident Recep Tayyip Erdogan. Akar stattete dem Kommandozentrum der Landstreitkräfte in Begleitung hochrangiger türkischer Offiziere einen Besuch ab, um sich über den Fortschritt der „Operation Claw-Sword“ informieren zu lassen.

Als er am Sonntag die Luftangriffe startete, erklärte Akar dies „Ein Tag der Abrechnung“ waren für die kurdischen Milizen in die beiden Regionen gekommen. Am Montag das türkische Militär aufgedeckt diese Artillerie hatte sich ebenfalls angeschlossen.

Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte Fotos und Video von Akars Besuch im Militärhauptquartier zusammen mit den Kommandeuren der Armee, der Luftwaffe und der Marine und dem Chef des Generalstabs.

Bei dem Bombenanschlag vom 13. November auf der Istiklal Caddesi in Istanbul wurden sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt. Die Polizei hat Dutzende Verdächtige festgenommen, darunter eine Frau, die angeblich eine Tasche mit dem Sprengsatz auf der Istiklal Caddesi hinterlassen hat. Türkiye behauptete, sie habe auf Befehl der YPG in Syrien gehandelt.









Die von den USA unterstützten kurdischen Milizen kontrollieren einen Großteil des Nordostens Syriens, und Ankara behauptet, dass sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zusammenarbeiten, die Türkiye zu einer terroristischen Organisation erklärt hat.

Türkische Truppen haben die syrische oder irakische Grenze noch nicht überschritten, obwohl Erdogan Reportern am Sonntag sagte, dass „Claw-Sword“ nicht nur auf Luftangriffe beschränkt sein werde.

Ankara behauptete, der Einsatz von Artillerie sei eine Reaktion auf den kurdischen Beschuss von Karkamis in der südöstlichen Provinz Gaziantep gewesen. Mehrere Mörsergranaten landeten auf der türkischen Seite der Grenze, töteten drei Zivilisten und beschädigten nach Angaben der örtlichen Behörden eine Schule und zwei Häuser.

Unterdessen meldete das kurdische „Rojava-Informationszentrum“ 11 tote und neun verletzte Zivilisten sowie drei kurdische Kämpfer und „Schwere Verluste“ unter der syrisch-arabischen Armee, deren Grenzposten angeblich getroffen wurde.

Aram Hanna, ein Sprecher der von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), beschuldigte Türkiye „Kriegsverbrechen“ und sagte seine Luftwaffe durchgeführt „doppelt tippen“ Streiks, die auf Rettungskräfte abzielen, die am Ort des ersten Angriffs ankommen.