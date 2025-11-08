6. November 2025 Florian Christof

Die ersten Modelle der Togg-Elektroautos werden in Deutschland ausgeliefert. Sie beziehen direkt Stellung gegen VW und Tesla.

In der Türkei ist Tog bereits Marktführer bei Elektroautos. Jetzt wagt das Unternehmen den Schritt Deutschland und beginnt dort mit der Auslieferung. Die ersten 600 Autos wurden in Stuttgart übergeben, wie das Handelsblatt berichtet. Togg positioniert sich als „türkischer Tesla“ und will zunächst die deutsch-türkische Community ansprechen. Sie könnten auch darüber hinausgehen Togg Elektroautos stoßen auf vergleichsweise großes Interesse niedriger Preis ist zuzurechnen. Die beiden Modelle, die zuerst in Deutschland auf den Markt kommen, sind ab rund 40.000 Euro zu haben. Damit sind türkische Elektroautos in Deutschland etwas günstiger VW ID.4 oder das Tesla Model Y. Ob und wann auch die Elektroautos von Togg verfügbar sein werden Österreich auf den Markt kommen, ist unklar.

E-SUV und E-Limousine Die beiden Togg-Autos unterscheiden sich vor allem in der Form des Fahrzeugs: dem T10X ist ein Elektro-SUV T10F Es handelt sich um eine vollelektrische Limousine. Cockpit, Software und Motor sind bei beiden Modellen weitgehend identisch. ➤ Mehr lesen: Longbow Speedster ist das weltweit erste „federleichte Elektroauto“ Das E-SUV T10X ist in insgesamt 4 Varianten erhältlich. Das Modell mit einer Motorleistung von 160 kW (218 PS) zeigt 523 Kilometer die höchste Reichweite nach dem WLTP-Messverfahren. Die Kapazität des Akkus beträgt 88,5 kWhdie maximale Ladeleistung wird mit bis zu 180 kW angegeben.

E-Limousine mit mehr Reichweite Das Topmodell des T10X verfügt über die doppelte Motorleistung (320 kW/435 PS), hat aber dank Allradantrieb eine geringere Reichweite von 468 Kilometern. Das Basismodell verfügt über einen kleineren Akku 52,4 kWh und eine Reihe von 314 Kilometer. Diese Variante ist derzeit in Deutschland nicht verfügbar, sollte aber verfügbar sein weniger als 40.000 Euro verfügbar sein. Die E-Limousine T10F verfügt über die gleichen Motorvarianten, Akkukapazitäten und Ladekapazitäten. Dank des geringeren Gewichts verfügt die Limousine jedoch über eine höhere maximale Reichweite von bis zu 623 Kilometer.

Togg T10X

19 Bilder Diashow ansehen

Riesige Bildschirme im Cockpit Der Cockpit wird von einer Displaylandschaft aus mehreren Bildschirmen dominiert, die sich nahezu über die gesamte Breite des Innenraums erstreckt. A dient als Instrumententafel 12,3 Zoll Bildschirm. Daneben befindet sich ein riesiger, länglicher Touchscreen mit einer Diagonale von 29 Zoll. Der längliche Bildschirm kann in mehrere Teile geteilt werden. ➤ Mehr lesen: Das umstrittene Luxus-Elektroauto von Jaguar wurde auf der Straße gesichtet In der Mittelkonsole befindet sich ein weiterer Bildschirm. Progressiv Fahrassistenzsysteme sind ebenso an Bord wie einer Smartphone-Appwelches für die Verbindung zwischen Fahrzeug und Mobiltelefon zuständig ist.

Togg T10F

7 Bilder Diashow ansehen