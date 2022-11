Türkische Militäroperation „nicht auf Luft beschränkt“ – Erdogan — RT World News

Ankara hat Luftangriffe gegen mutmaßliche „Terroristen“ in Syrien und im Irak gestartet

Die Militäroperation der Türkei gegen mutmaßliche kurdische „Terroristen“ im Nordirak und in Syrien könnte mit einer Bodenkomponente verstärkt werden, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag. Die Warnung folgt Angriffen auf Grenzübergänge, bei denen nach Angaben des Innenministeriums spätestens am Montag drei türkische Zivilisten getötet wurden.

„Dies ist nicht nur auf einen Flugbetrieb beschränkt“, Das sagte Erdogan vor Journalisten auf seinem Rückflug aus Katar. „Wenn jemand unser Land und unsere Ländereien stört, werden wir dafür sorgen, dass sie den Preis zahlen.“

Der türkische Führer bezog sich auf nächtliche Luftangriffe Ankaras gegen das, was das Militär als Verstecke der YPG/PKK bezeichnete. Die YPG ist eine syrisch-kurdische Miliz, die Ankara als Teil der PKK oder Arbeiterpartei Kurdistans betrachtet. Die in Türkiye ansässige PKK führte einen jahrzehntelangen Guerillakrieg gegen die Zentralregierung.

Erdogan sagte, er habe weder die USA noch Russland vor den türkischen Militärplänen gewarnt und erklärte, dass sowohl Washington als auch Moskau sich dessen bewusst seien „Vielleicht kommen wir eines Nachts plötzlich“.

Der Satz des Präsidenten bezog sich auf die türkische Militäroperation, die 1974 als Reaktion auf einen Militärputsch in Griechenland gestartet wurde, der zur Teilung Zyperns in von Griechen bzw. Türken kontrollierte Teile führte.

Die Feindseligkeiten scheinen von Türkiye ihren Tribut zu fordern. Am Montag landeten mehrere Mörsergranaten im Grenzbezirk Karkamis in der südöstlichen Provinz Gaziantep, teilten Beamte mit. Berichten zufolge trafen die Projektile eine Schule, zwei Häuser und einen Lastwagen in der Nähe eines Grenzkontrollpunkts und töteten drei Zivilisten, während mehrere andere verletzt wurden. Türkiye machte kurdische Kämpfer für den Beschuss verantwortlich.

Bei einem anderen Vorfall am Sonntag geriet Berichten zufolge ein türkischer Grenzkontrollpunkt im Dorf Oncupınar in der südöstlichen Provinz Kilis unter Raketenartilleriebeschuss. Türkische Behörden sagten, ein Polizeikommissar, sechs Polizisten und ein Soldat seien bei dem Angriff verletzt worden, den sie einer kurdischen Gruppe zuschrieben.

Ankara kündigte die Luftangriffe vom Sonntag als Vergeltung für einen Bombenanschlag in Istanbul an, bei dem Anfang dieses Monats sechs Menschen getötet und 81 verletzt wurden. Die Polizei hat Dutzende Verdächtige festgenommen, darunter eine Frau, die angeblich eine Tasche mit dem Sprengsatz auf der Istiklal Caddesi hinterlassen hat. Türkiye behauptete, sie habe auf Befehl der YPG in Syrien gehandelt.