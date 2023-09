Laut den am Montag vom türkischen Statistikinstitut veröffentlichten Daten stieg die Inflation in der Türkei im August auf Jahresbasis auf 58,9 %, den höchsten Wert in diesem Jahr, von etwa 48 % im Juli.

Der Anstieg gegenüber dem Vormonat betrug 9,1 %, was hauptsächlich auf steigende Energie- und Lebensmittelkosten zurückzuführen ist. Die Transportkosten stiegen im Monatsvergleich um 16,6 %, während die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im Vergleich zum Juli um 8,5 % und im Vergleich zum Vorjahr um 72,9 % stiegen. Der Kernindex, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt und als Indikator für zukünftige Inflationsentwicklungen gilt, verzeichnete einen Jahresgewinn von 64,9 %.

Analysten führen den Anstieg der Inflation auf den starken Rückgang des Lira-Wechselkurses und die jüngsten Steuererhöhungen zurück. Die türkische Währung hat in diesem Jahr bisher etwa 30 % ihres Wertes verloren.

Nach Jahren der Zinssenkungen, die Ende 2021 eine Währungskrise auslösten und die Inflation im vergangenen Oktober auf einen 24-Jahres-Höchststand von 85,51 % trieben, wandte sich die türkische Zentralbank Anfang des Jahres wieder einer traditionelleren Wirtschaftspolitik zu. Sie hat den Leitzins bisher dreimal auf derzeit 25 % angehoben, obwohl Experten sagen, dass trotz der leichten Anstiege der Lira seit der letzten Zinserhöhung im August eine weitere Straffung angebracht ist.

„Die jüngste Aufwertung der Lira wird unserer Meinung nach wahrscheinlich keine Preisnachlässe auslösen, könnte aber zu einem langsameren Tempo der Preissteigerungen im weiteren Verlauf des Jahres beitragen. Wir halten an unserer Forderung nach einer Inflationsrate von 57 % zum Jahresende fest, sind uns jedoch bewusst, dass auf beiden Seiten Risiken entstanden sind„, kommentierte die Ökonomin Selva Bahar Baziki gegenüber Bloomberg die Situation.









Der türkische Finanzminister Mehmet Simsek warnte davor, dass der Kampf gegen die Inflation langwierig sein könnte.

„Wir sind absolut entschlossen, die Inflation zu bekämpfen. Wir wissen, dass der Kampf gegen die Inflation einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir befinden uns in der Übergangszeit. Wir werden alles Notwendige tun – geldpolitische Straffung, Kreditpolitik und Einkommenspolitik –, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen und sie dann zu senken“, schrieb Simsek nach der Veröffentlichung der Daten auf seinem X-Konto (ehemals Twitter).

