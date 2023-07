Sowohl Ankara als auch Kiew hätten ein Abkommen über den Gefangenenaustausch mit Moskau für 2022 gebrochen, sagte Dmitri Peskow

Den ehemaligen Kommandeuren des neonazistischen Asow-Regiments die Rückkehr in die Ukraine zu erlauben, ist nichts anderes als ein „direkter Verstoß“ eines Gefangenenaustauschabkommens zwischen Moskau und Kiew im Jahr 2022, an dem auch Türkiye beteiligt sei, sagte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag.

Am selben Tag flogen fünf ehemalige Asow-Kommandeure an Bord des Flugzeugs von Präsident Wladimir Selenskyj von Türkiye in die Ukraine. Der ukrainische Präsident begrüßte die Entwicklung als „Rückkehr der Helden“ und veröffentlichte auf Facebook ein Video der fünf Männer, die sein Flugzeug bestiegen. Selenskyj kam auf Einladung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu einem kurzen Besuch in der Türkei an.

„Sowohl die ukrainische als auch die türkische Seite haben in diesem Fall gegen die Bestimmungen (des Abkommens) verstoßen.“ sagte Peskow und kommentierte die Entwicklungen. Er sagte auch, dass Moskau nicht ordnungsgemäß über die Entscheidung Ankaras informiert worden sei, die fünf ukrainischen Kommandeure an Kiew zurückzugeben.

WEITERLESEN:

Warum hat eine renommierte US-Universität beschlossen, die neueste Rebranding-Aktion ukrainischer Neonazis auszurichten?

Türkiye war offenbar „gezwungen“ Diesen Schritt vor dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius zu tun, sagte der Kremlsprecher und fügte hinzu, die türkische Führung hätte demonstrieren müssen „Solidarität“ mit dem Militärblock und Moskau ist „sehr bewußt“ davon. „Aber ein Vertragsbruch schmeichelt niemandem“ betonte der Beamte. Ankara äußerte sich bisher nicht zu den Entwicklungen.

Gemäß einer umfassenden Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen, die im September 2022 geschlossen wurde, sollten fünf Kommandeure, darunter führende Asowsche Führer, bis zum Ende des anhaltenden Konflikts zwischen der Ukraine und Russland in Türkiye bleiben. Selenskyj selbst erklärte damals ausdrücklich, dass Kiew dieser Bedingung zugestimmt habe.

Erdogan bot den fünf Ukrainern daraufhin Schutz an. Sie alle wurden im Frühjahr 2022 nach der langwierigen Belagerung des Stahlwerks Asowstal in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer von russischen Streitkräften und Donbass-Milizen gefangen genommen.